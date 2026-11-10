모델 겸 방송인 홍진경이 포즈를 취하고 있다. / 사진=홍진경 SNS

사진=홍진경 SNS

모델 겸 방송인 홍진경이 극세사 몸매로 난해한 패션까지 소화하는 근황을 전했다.홍진경은 지난 9일 자신의 인스타그램에 'stylewars', 'dysneyplus'라는 해시태그와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 홍진경이 자택으로 보이는 공간에서 다양한 스타일의 패션을 소화하고 있는 모습. 특히 그는 보디슈트에 바지를 내려서 착용해 새깅 패션을 보여줬다. 여기에 마른 몸매로 인한 뾰족한 어깨가 드러나 눈길을 끌었다.해당 게시물의 댓글에는 배우 전지현의 시어머니로 알려진 패션 디자이너 이정우가 "점점점점 이뻐짐"이라는 댓글을 남기기도 했다.한편 홍진경은 1993년 SBS '제2회 슈퍼모델 선발대회 베스트 포즈상'으로 데뷔했다. 이후 모델과 예능 프로그램 등을 오가며 활약하고 있다. 2003년 5살 연상의 사업가 A씨와 결혼해 2010년 첫딸 라엘이를 품에 안았으나, 지난해 8월 이혼 소식을 알렸다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr