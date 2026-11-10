박신영이 틱톡커 활동에 대한 비난에 입 열었다./사진=텐아시아DB

이하 박신영 SNS 글 전문

교통사고로 오토바이 배달원을 숨지게 한 혐의로 벌금형을 선고받았던 MBC 스포츠 아나운서 출신 박신영이 최근 파격적인 틱톡커 활동으로 도마 위에 오른 심경을 털어놨다.박신영은 10일 자신의 SNS를 통해 "저는 이제 제 자신을 위해 목소리를 낼 수 있을 정도로 많이 강해지고 씩씩해졌다"며 입을 열었다.앞서 온라인 커뮤니티에는 박신영이 '안나'라는 이름으로 틱톡 라이브 방송을 진행 중인 근황 영상이 확산되며 논란이 일었다. 과거 단정한 아나운서 이미지와 달리, 속옷이 훤히 비치는 시스루 의상을 입고 과감한 노출 패션으로 해외 시청자들과 소통하는 모습이 포착됐기 때문이다. 그의 틱톡 팔로워는 8만 명에 육박한다.2014년 MBC스포츠플러스에 입사해 프리랜서로 전향한 박신영은 2021년 5월 서울 마포구 상암동 교차로에서 사망 사고를 내며 방송 활동을 중단했다. 당시 박신영은 제한속도 시속 40km 도로에서 시속 102km로 과속 주행하다 적색 신호에 진입한 오토바이와 충돌했고, 배달원은 현장에서 숨졌다.사고 직후 박신영은 유족에게 사죄하며 "평생 속죄하며 살겠다"고 고개를 숙였다. 이후 교통사고처리특례법상 치사 혐의로 기소돼 같은 해 12월 벌금 1500만 원 형을 선고받았다.자숙 끝에 올해 2월 핸드백 브랜드 공동대표로 사업가 변신을 알렸던 박신영은 이번엔 시스루 틱톡커 활동으로 다시 대중의 입길에 올랐다. 이에 박신영은 "버텨온 시간이 억울해서라도 무너지지 않겠다"며 장문의 심경 글로 정면 돌파를 선언했다.저는 이제 제 자신을 위해 목소리를 낼 수 있을 정도로 많이 강해지고 씩씩해졌어요!그 누가 뭐라고 해도 스스로에게 부끄럽지 않은 모습으로 최선을 다해 열심히 살고 있습니다! 앞으로 좋은 모습만 보여드릴 수 있도록 더 노력할게요!지금까지 힘든 시간 버텨온 게 억울해서라도 쉽게 무너지지 않을 테니 걱정 마세요.걱정해주신 분들, 보고 싶었다고 반갑다고 해주신 분들 감사합니다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr