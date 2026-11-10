변호사 남편 돈 아니라고 해명부터…‘재혼’ 이아영, 900만원 넘게 손실

'돌싱글즈' 출신 이아영이 900만원이 넘는 투자 손실에 당혹감을 드러냈다.이아영은 최근 자신의 SNS에 "네????????????"라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에는 이아영의 투자 계좌로 보이는 화면이 담겼다. 화면 속 총평가손익은 마이너스 934만 9375원으로 표시돼 있다. D+2 예수금 역시 0원으로 나타나 눈길을 끌었다.특히 이아영은 연이어 물음표를 남기며 예상치 못한 손실에 당황한 심경을 드러냈다. 900만원이 훌쩍 넘는 손실 금액이 보는 이들마저 놀라게 했다.이아영은 "아 일단 구덕스 돈 아님요. 결혼 전에 들고 있던 거..."라고 덧붙이며 해당 투자금이 변호사 남편의 돈이 아닌 자신의 결혼 전 자금임을 강조했다.결혼 전부터 보유하고 있던 투자 자산에서 상당한 평가손실이 발생한 가운데, 이아영의 솔직한 반응이 눈길을 끌었다.한편 이아영은 MBN 예능프로그램 '돌싱글즈'에 출연해 얼굴을 알렸다. 이후 SNS를 통해 일상과 근황을 공유하며 팬들과 소통하고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr