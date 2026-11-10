'신인감독 김연경2'가 4주 연속 비드라마 화제성 1위에 올랐다. / 사진=텐아시아DB

배구선수 김연경이 이끄는 '신인감독 김연경2'가 4주 연속 TV-OTT 비드라마 화제성 1위에 올랐다. 김연경 역시 출연자 화제성 1위를 차지했다.10일 굿데이터코퍼레이션이 발표한 'FUNdex 리포트'에 따르면 MBC 예능 '신인감독 김연경2'는 TV-OTT 비드라마 화제성 순위에서 4주째 정상을 지켰다. 출연자 화제성 부문에서는 김연경 감독이 1위, 인쿠시가 9위를 기록했다.동영상 부문에서도 상위권을 유지했다. '신인감독 김연경2'는 TV-OTT 비드라마 동영상 화제성에서 3주 연속 1위를 차지했다. 유튜브 '원더독스 라커룸' 채널에서는 방송에 담기지 않은 선수들의 모습과 촬영 현장 이야기를 별도로 공개하고 있다.지난 8일 방송된 5회에서는 '필승 원더독스'와 '흥국생명 핑크스파이더스'의 경기가 펼쳐졌다. 원더독스는 5세트까지 이어진 접전 끝에 역전승을 거뒀다. 인쿠시와 이예은은 경기 중 여러 차례 호흡을 맞췄으며, 이예은이 마지막 득점을 올리면서 승부가 결정됐다.시청률도 일요일 예능 가운데 1위를 유지했다. 닐슨코리아에 따르면 이날 방송은 2054 시청률 3.3%를 기록했다. 이로써 '신인감독 김연경2'는 첫 방송 이후 5주 연속 일요일 예능 2054 시청률 1위에 올랐다. 특히 5세트에서 이예은이 터치아웃 득점으로 경기를 끝낸 순간에는 분당 최고 시청률이 7.0%까지 올랐다.오는 15일 오후 9시 10분 방송되는 6회에서는 원더독스가 포항시체육회와 경기를 치른다. 여자배구 실업팀인 포항시체육회를 상대로 2연승 중인 원더독스가 연승 기록을 이어갈지 관심이 쏠린다.'신인감독 김연경2'는 방송미디어통신위원회와 한국방송통신전파진흥원(KCA)의 지원을 받아 제작됐다. 매주 일요일 오후 9시 10분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr