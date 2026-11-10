김정현이 '나의 유죄인간'에서 열연 중이다. / 사진제공=매니지먼트 시선

김정현이 '나의 유죄인간'에서 열연 중이다. / 사진제공=매니지먼트 시선

배우 김정현이 '나의 유죄인간'에서 대기업 법무팀 변호사로 변신했다. 평소에는 능청스러운 말투로 웃음을 자아내다가도 사건 앞에서는 냉철한 태도로 돌변하며 반전 매력을 선보이고 있다.김정현은 tvN 월화드라마 '나의 유죄인간'에서 태강그룹 법무팀 소속 변호사 김시현 역을 맡아 활약 중이다. 극 중 김시현은 상황에 따라 전혀 다른 모습을 보여주는 인물이다. 일상적인 대화에서는 여유로운 태도와 재치 있는 입담으로 분위기를 이끌지만, 사건을 마주하면 날카로운 눈빛과 진지한 표정으로 돌변한다.김정현은 이러한 캐릭터의 변화를 말투와 표정으로 표현하고 있다. 대사의 속도와 호흡을 조절하며 가벼운 대화 장면에서는 자연스러운 웃음을 유도하고, 긴장감이 필요한 순간에는 분위기를 무겁게 만든다.예상치 못한 상황에서 보이는 반응도 눈길을 끈다. 자신만만한 태도로 여유를 부리다가도 뜻밖의 상황에 당황하는가 하면 무심해 보이는 모습 뒤로 상대를 배려하는 다정함을 보여주기도 한다.특히 김정현은 능청스러움과 진지함을 오가는 연기로 김시현의 다양한 면모를 표현하고 있다. 단순히 냉철한 변호사에 머무르지 않고 유머와 인간적인 면모를 함께 보여주며 캐릭터에 변화를 주고 있다.한편 김정현이 출연 중인 '나의 유죄인간'은 매주 월, 화요일 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr