배우 추영우는 '연애박사'에서 골육종으로 한쪽 다리를 잃은 박민재 역을 연기한다. / 사진=ENA '연애박사' 11회 방송 캡처

배우 추영우와 김소현은 1999년생 동갑내기로, '연애박사'를 통해 처음으로 연기 호흡을 맞췄다. / 사진=ENA '연애박사' 11회 방송 캡처

배우 추영우와 김소현이 '연애박사'에서 눈물의 포옹으로 서로를 향한 마음을 확인했다. 종영까지 단 1회를 남겨둔 가운데 자체 최고 시청률도 경신했다.지난 9일 방송된 ENA 월화드라마 '연애박사' 11회에서는 이별 후 힘든 시간을 보내던 박민재(추영우 분)와 임유진(김소현 분)이 다시 마주하는 모습이 그려졌다. 박민재는 그동안 숨겨왔던 불안과 두려움을 털어놨고, 임유진은 그를 끌어안으며 위로했다. 이날 방송 시청률은 2.9%(닐슨코리아 전국 가구 기준)로 방영 이후 가장 높은 수치를 나타냈다.박민재는 임유진과의 추억이 담긴 사진을 휴대전화에서 하나씩 삭제하며 이별을 받아들이려 했다. 그러나 스트레스가 쌓이면서 건강에도 이상이 생겼다. 그는 연구실 동료들과 환영회 뒤풀이에 참석했다가 갑자기 가슴 통증을 호소했고 피를 토하며 쓰러져 응급실로 옮겨졌다.그사이 이지훈(장인섭 분)은 임유진에게 자신의 마음을 고백했다. 그는 직접 고른 팔찌를 선물하며 호감을 표현했지만, 임유진은 좋아하는 사람이 있다며 거절했다. 이지훈은 예상했던 대답이라는 듯 이를 받아들이고, 마음이 남아 있다면 억지로 잊으려 하지 말라고 조언했다. 이후 집으로 돌아온 임유진은 박민재와 함께 찍은 사진을 보며 잠을 이루지 못했다.병원에 입원한 박민재는 스트레스에 따른 소화성궤양이 원인일 수 있다는 진단을 받았다. 소식을 듣고 찾아온 홍은주(심혜진 분)는 연구실 동료들에게 무슨 일이 있었는지 물었다. 박민재가 김세진(임진효 분)의 문제로 스트레스를 받았다는 설명에 홍은주는 김세진에게 더는 박민재를 만나지 말라고 했다. 결국 김세진은 박민재와 임유진이 교제하다 헤어졌고 이별 문제로 박민재가 힘들어하고 있다는 사실을 밝혔다.뒤늦게 입원 소식을 들은 임유진도 병원으로 향했다. 하지만 가족의 요청으로 면회가 제한돼 박민재를 만나지 못했다. 이튿날 직접 죽을 끓여 다시 찾아갔으나 그가 이미 퇴원했다는 말을 듣고 집으로 발걸음을 옮겼다.박민재의 집에서 임유진은 예상하지 못한 이야기를 들었다. 박민재가 자신을 마주하기 힘들다는 이유로 학교와 로봇 연구를 그만두고 캐나다로 돌아가기로 했다는 것. 임유진이 협박하는 것이냐고 묻자 박민재는 이별을 선택했던 이유를 설명했다.박민재는 "너 만나면서 행복하면서도 엄청 무서웠어. 내가 버림받을까 봐, 상처받기 싫어서 항상 몸 사리고 도망갈 핑계를 만들었어"라며 자신의 두려움을 인정했다. 이어 "나는 내가 상처받기 싫어서 너를 죽게 내버려둔 거야. 너는 나를 사랑해 줬는데 난 안 그랬어"라고 말하며 눈물을 흘렸다.박민재의 고백을 들은 임유진은 그 역시 자신을 많이 사랑해 줬다며 그를 끌어안았다. 서로의 마음을 확인한 두 사람이 이별을 끝내고 관계를 회복할 수 있을지는 최종회에서 공개된다.'연애박사' 최종회는 이날 오후 10시 방송된다. KT 지니 TV와 디즈니+에서도 시청할 수 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr