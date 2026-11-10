제로베이스원 EMP 'OFF script' 콘셉트 포토 / 사진=웨이크원

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)의 첫 유닛 EMP가 새 싱글을 발매한다.석매튜와 박건욱으로 구성된 EMP는 10일 오후 6시 디지털 싱글 'OFF script'(오프 스크립트)를 공개한다. 힙합 프로젝트 유닛으로 나선 두 멤버는 이번 싱글로 기존 제로베이스원 활동과 다른 음악을 선보인다.새 싱글에는 지난 4일 선공개한 타이틀곡 'RUN'(런) (with 다이나믹 듀오)을 비롯해 'AFTERTASTE'(애프터테이스트) (with JUNNY), 'MADE YOU LOOK'(메이드 유 룩) 등 총 3곡이 수록됐다. 다이나믹 듀오와 주니(JUNNY)가 각각 협업에 참여했으며, 세 곡은 서로 다른 분위기로 구성됐다.싱글명 'OFF script'에는 정해진 틀에서 벗어나 자유롭게 음악을 만들겠다는 의미가 담겼다. 석매튜와 박건욱은 곡 작업에 참여해 각자의 음악적 취향과 개성을 반영했다.EMP는 정식 싱글 발매에 앞서 대학 축제와 음악방송 무대에도 올랐다. 특히 타이틀곡 'RUN'을 먼저 공개한 뒤 음악방송에서 퍼포먼스를 선보이며 유닛 활동을 시작했다.제로베이스원이 데뷔 이후 처음 선보인 유닛인 EMP는 이번 싱글을 통해 힙합을 기반으로 한 음악 활동을 이어간다. 디지털 싱글 'OFF script'는 이날 오후 6시부터 각종 음원 사이트에서 들을 수 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr