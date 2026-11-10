허경환이 새 예능 '자랑할 개'의 MC를 맡았다. / 사진=텐아시아DB

새 예능 '자랑할 개'가 11일 첫 방송된다. / 사진제공=TV조선

방송인 허경환이 천재견의 놀라운 능력을 목격한 뒤 방송 조작설을 제기해 웃음을 안겼다.오는 11일 첫 방송되는 TV CHOSUN 새 예능 '자랑할 개'에서는 허경환을 비롯한 출연진이 특별한 재주를 지닌 반려견들을 만나는 모습이 공개된다.'자랑할 개'는 스타들이 자신의 반려견과 함께 출연해 다양한 매력을 소개하는 반려견 자랑 버라이어티다. 첫 방송에는 이연복, 예지원, 브라이언, 권은비, 김용빈이 반려견과 함께 출연한다.이날 현장에는 스케이트보드를 타는 잭과 약 100개의 한글 단어를 안다는 코코가 등장해 출연진을 놀라게 한다. 잭은 보드에 올라탄 채 뒷발로 바닥을 밀어 속도를 높이고, S자 코스를 따라 장애물을 통과한다. 몸의 무게중심을 옮겨 방향을 바꾸거나 멈추는 동작까지 선보이자 출연진 사이에서는 "로봇 아니냐"는 반응이 나온다.이어 등장한 코코는 여러 장의 한글 단어 카드 중 보호자가 요청한 카드를 찾아내는 능력을 선보인다. 이를 지켜보던 브라이언은 "AI다"라고 외쳤고 허경환 역시 "못 믿겠어. 조작 방송인 거 같애"라며 방송 조작설을 제기한다.그러나 코코는 현장에서 진행된 즉석 미션에서도 실력을 발휘한다. 여러 단어 카드 가운데 '허경환'이라고 적힌 카드를 정확하게 찾아온 것. 여기에 1부터 45까지 숫자가 적힌 젠가 조각 중 지정된 숫자를 골라내는 모습까지 보여주자 한혜진은 "얘, 사람인 거 같다"며 감탄한다.한편 이날 방송에서는 한혜진이 세상을 떠난 반려견을 떠올리며 아픔을 고백하는 모습도 공개된다. 한혜진은 김용빈이 노래를 부르기 위해 자리를 비운 사이 불안해하는 반려견 탄이를 달래준다.이를 본 예지원이 반려견을 키워보라고 권하자 한혜진은 과거 미니어처 핀셔와 12년을 함께했다고 밝힌다. 그는 "제가 촬영 간 사이 무지개다리를 건넜다"며 당시를 회상한다. 이어 "이제는 무섭다"고 털어놓으며 반려견을 다시 맞이하는 데 조심스러워진 마음을 전한다. 한혜진의 고백에 현장 분위기도 숙연해졌다는 후문이다.한편 '자랑할 개' 첫화는 11일 오후 10시 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr