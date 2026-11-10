허경환이 새 예능 '자랑할 개'의 MC를 맡았다. / 사진=텐아시아DB
허경환이 새 예능 '자랑할 개'의 MC를 맡았다. / 사진=텐아시아DB
방송인 허경환이 천재견의 놀라운 능력을 목격한 뒤 방송 조작설을 제기해 웃음을 안겼다.

오는 11일 첫 방송되는 TV CHOSUN 새 예능 '자랑할 개'에서는 허경환을 비롯한 출연진이 특별한 재주를 지닌 반려견들을 만나는 모습이 공개된다.

'자랑할 개'는 스타들이 자신의 반려견과 함께 출연해 다양한 매력을 소개하는 반려견 자랑 버라이어티다. 첫 방송에는 이연복, 예지원, 브라이언, 권은비, 김용빈이 반려견과 함께 출연한다.

이날 현장에는 스케이트보드를 타는 잭과 약 100개의 한글 단어를 안다는 코코가 등장해 출연진을 놀라게 한다. 잭은 보드에 올라탄 채 뒷발로 바닥을 밀어 속도를 높이고, S자 코스를 따라 장애물을 통과한다. 몸의 무게중심을 옮겨 방향을 바꾸거나 멈추는 동작까지 선보이자 출연진 사이에서는 "로봇 아니냐"는 반응이 나온다.
새 예능 '자랑할 개'가 11일 첫 방송된다. / 사진제공=TV조선
새 예능 '자랑할 개'가 11일 첫 방송된다. / 사진제공=TV조선
이어 등장한 코코는 여러 장의 한글 단어 카드 중 보호자가 요청한 카드를 찾아내는 능력을 선보인다. 이를 지켜보던 브라이언은 "AI다"라고 외쳤고 허경환 역시 "못 믿겠어. 조작 방송인 거 같애"라며 방송 조작설을 제기한다.

그러나 코코는 현장에서 진행된 즉석 미션에서도 실력을 발휘한다. 여러 단어 카드 가운데 '허경환'이라고 적힌 카드를 정확하게 찾아온 것. 여기에 1부터 45까지 숫자가 적힌 젠가 조각 중 지정된 숫자를 골라내는 모습까지 보여주자 한혜진은 "얘, 사람인 거 같다"며 감탄한다.

한편 이날 방송에서는 한혜진이 세상을 떠난 반려견을 떠올리며 아픔을 고백하는 모습도 공개된다. 한혜진은 김용빈이 노래를 부르기 위해 자리를 비운 사이 불안해하는 반려견 탄이를 달래준다.

이를 본 예지원이 반려견을 키워보라고 권하자 한혜진은 과거 미니어처 핀셔와 12년을 함께했다고 밝힌다. 그는 "제가 촬영 간 사이 무지개다리를 건넜다"며 당시를 회상한다. 이어 "이제는 무섭다"고 털어놓으며 반려견을 다시 맞이하는 데 조심스러워진 마음을 전한다. 한혜진의 고백에 현장 분위기도 숙연해졌다는 후문이다.

한편 '자랑할 개' 첫화는 11일 오후 10시 첫 방송된다.

정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr

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