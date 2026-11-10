조현철, 문희가 연인 관계로 연기 호흡을 맞춘다. / 사진제공=tvN

'뜨거운 안녕'의 주연 배우 6명. / 사진제공=tvN

강훈, 조현철, 김정진이 '뜨거운 안녕'에서 10년째 무명 생활을 이어가는 개그맨으로 변신한다. 세 사람을 비롯한 '뜨거운 안녕' 주연 배우 6명이 첫 방송을 앞두고 작품의 관전 포인트를 전했다. 조현철과 문희는 각각 김남일, 이나연 역을 맡아 극 중 연인으로 호흡을 맞춘다.오는 11일 첫 방송되는 tvN 새 수목드라마 '뜨거운 안녕'은 꿈을 향해 달려온 무명 개그맨 3인방이 정체불명의 여성을 만나 각자의 새로운 내일을 찾아가는 성장 드라마다. '스물다섯 스물하나', '마당이 있는 집', '나의 해리에게' 등을 연출한 정지현 감독과 '한 번 다녀왔습니다'의 안아름 작가, 양희승 크리에이터가 제작진으로 참여했다.강훈은 개그 트리오 '아수라'의 리더 강태구 역을 맡았다. 그는 "성장통을 겪으며 키가 자라듯 우리도 수많은 아픈 순간들을 지나오며 조금씩 단단해지고 성장해 나간다고 생각한다. 그렇게 아픔을 딛고 성장하는 청춘들의 이야기를 보여준다는 점이 '뜨거운 안녕'의 가장 큰 매력"이라고 설명했다. 이어 "아수라가 왜 개그를 시작하게 됐는지, 꿈이 이들에게 어떤 의미인지 지켜봐 달라"면서 "정말 재밌을 거라 자신한다. 많은 사랑과 시청 부탁드린다"고 덧붙였다.조현철은 10년째 장기 연애 중인 아수라의 멤버 김남일을 연기한다. 꿈과 사랑 사이에서 갈등하는 인물이다. 조현철은 "10년 차 무명 아수라에게 어떤 일들이 벌어지는지, 무대에 한 번 오르기 위해 온 힘을 다하는 세 친구의 모습에 주목해 주시면 좋겠다"고 밝혔다. 또한 "촬영하는 동안 즐겁다는 생각이 들었다. 그만큼 즐겁게 촬영했고, 이 기운이 시청자분들께도 잘 전달됐으면 좋겠다"고 전했다.김정진은 아수라 멤버들에게는 다정하지만 다른 사람들에게는 쉽게 마음을 열지 않는 한준서로 분한다. 그는 "'뜨거운 안녕'에는 웃음과 슬픔이 공존한다"는 취지로 작품을 소개하며 "유쾌한 웃음을 지으면서 짠해지는 감정도 느끼실 수 있을 것"이라고 말했다. 이어 "부서지고 망가져도 앞으로 나아가기 위해 노력하는 청춘들의 모습을 통해 용기와 희망을 드릴 수 있다면 좋겠다"고 덧붙였다.이이담은 아수라의 열혈 팬 고은영을 맡았다. 조용하고 소극적인 성격이지만 아수라를 만나며 점차 변화하는 인물이다. 이이담은 "촬영하며 아수라처럼 '꿈'에 대해 고민도 해보고, 진심을 담아 연기했다. 재미있고 행복하게 촬영한 만큼 시청자분들께도 좋은 에너지가 꼭 전해졌으면 좋겠다"고 밝혔다. 이어 "열정과 감동, 좌절, 위로 등 다양한 감정을 느끼게 해줄 아수라의 케미스트리와 이들이 친구가 된 과정, 지금까지 꿈을 향해 함께 달려온 이야기를 따라가 보시면 좋을 것"이라고 관전 포인트를 짚었다.문희는 김남일의 여자친구 이나연으로 등장한다. 이나연은 집안과 학벌, 직업까지 모두 갖춘 인물이다. 문희는 "'뜨거운 안녕'은 꿈을 향해 열심히 나아가는 청춘들의 이야기를 유쾌하게 담았다. 모든 스태프, 배우들이 장면 하나하나에 진심을 담아 촬영했다"고 말했다. 그러면서 "'뜨거운 안녕' 속 캐릭터들은 자신만의 방법으로 최선을 다하고, 위기 앞에서는 오뚝이처럼 일어나 앞으로 나아가기도 한다. 자신만의 꿈을 품고 살아가는 분들께 따뜻한 응원이 되었으면 좋겠다"고 전했다.윤가이는 고은영의 동생이자 자유로운 성격의 고지영을 연기한다. 그는 '무명 개그맨 아수라의 10년'을 관전 포인트로 꼽았다. 윤가이는 "아수라가 꿈을 향해 달려온 지난 시간과 앞으로 나아갈 이야기를 따라가다 보면 자연스럽게 응원하게 되실 것이라 생각한다. 무모한 세 사람의 여정을 따뜻한 마음으로 함께 해주시길 바란다"고 말했다. 이어 "뜨거운 마음으로 촬영한 만큼 개인적으로도 큰 의미가 있는 작품이다. 많은 기대와 사랑 부탁드린다"고 시청을 당부했다.'뜨거운 안녕'은 오는 11일 오후 10시 50분 첫 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr