김정난이 데뷔 초 절망했다고 털어놨다. / 사진='김정난' 유튜브 캡처

김정난이 데뷔 초 절망했다고 털어놨다. / 사진='김정난' 유튜브 캡처

배우 김정난이 데뷔 초 동료 배우들의 미모에 절망했던 과거를 고백했다.9일 유튜브 채널 '김정난'에는 '김정난 가족 최초 공개. 미국에서만 45년 산 사촌 동생과 10년만의 상봉'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 김정난은 미국에서 30년 만에 한국을 찾은 사촌 동생과 만나 명동 다이소에서 쇼핑을 즐기며 시간을 보냈다.두 사람은 한식당으로 이동해 갈비찜과 간장게장을 먹으며 어릴 적 2층 양옥집에서 함께 살던 추억을 회상했다. 사촌 동생이 어린 시절 예뻤던 김정난을 언급하자, 김정난은 "아기 때가 더 예뻤지 지금 못생겨졌다"라며 쑥스러워했다. 그는 "우리 아빠가 맨날 나보고 너는 왜 커가면서 얼굴이 못생겨지냐 그랬다"라며 "아기 때 눈도 엄청 크고 너무 예뻐서 아빠가 일부러 버스를 타고 가면 사람들한테 막 보여주고 그랬다더라. 자랑하고 싶어서"라고 설명했다. 당시 주변의 칭찬에 김정난은 "아 난 진짜 예쁜가 보다 생각했다"고 말했다.하지만 탤런트로 데뷔한 김정난은 현실을 깨달았다고 밝혔다. 그는 "막상 탤런트가 되고 보니까 너무 예쁜 사람이 많은 거다. 절망했다"라고 고백했다. 동료 배우였던 고소영, 이경심, 채시라, 김혜수를 언급한 그는 "어떻게 저렇게 생겼지 막 이랬다"라고 털어놨다. 이어 "아 나는 이쁜 축에도 못 끼는구나"라고 깨달았다고 밝혔다.김정난은 "예쁜 걸로는 승부를 못 하겠구나. 그 생각을 했다"며 "실력을 쌓아야 되겠구나. 열심히 해야지 생각했다"고 언급했다. 이에 사촌 동생은 김정난이 배우로서 살아온 모습에 존경심을 나타냈다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr