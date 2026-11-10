신민아가 파리 브이로그를 공개했다. / 사진=에이엠엔터테인먼트 유튜브

신민아가 파리 브이로그를 공개했다. / 사진=에이엠엔터테인먼트 유튜브

배우 신민아가 프랑스 파리에서의 근황을 공개했다.지난 9일 신민아의 소속사 에이엠엔터테인먼트 공식 유튜브 채널에는 "'밍'도 몰랐던(?) 비밀 밍로그 in 파리"라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 신민아가 패션위크에 참석하기 위해 준비하는 과정과 화보 촬영 현장, 일정 사이 휴식을 취하는 모습 등이 담겼다.영상 속 신민아는 파리 거리에서 자신을 알아본 현지 팬들에게 환한 미소를 지으며 손을 흔들었다. 이동 중 진행된 짧은 인터뷰에서는 자신이 출연하는 디즈니+ 시리즈 '재혼 황후'를 홍보하기도 했다.공식 일정에서는 평소와 다른 분위기를 선보였다. 신민아는 화보 촬영에서 콘셉트에 맞춰 시크한 표정과 강렬한 눈빛으로 카메라 앞에 섰다. 그러다가도 촬영 중간에는 카메라를 향해 애교를 부리며 장난스러운 모습을 보였다.패션위크 현장에서도 여유로운 태도가 돋보였다. 신민아는 취재진 앞에서 자연스럽게 포즈를 취하며 포토타임을 소화했고, 현장을 찾은 팬들의 관심에도 밝게 화답했다.바쁜 일정을 마친 뒤에는 한층 편안한 모습으로 돌아왔다. 스태프들과 식사하며 대화를 나누는가 하면, 야외 벤치에 앉아 카메라를 향해 이야기를 건네는 등 꾸밈없는 일상을 공개했다. 공식 석상에서 보여준 우아한 분위기와 달리 친근하고 장난기 넘치는 모습이 눈길을 끌었다.한편 신민아는 배우 김우빈과 결혼했다. 현재 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'에서 동대제국의 황후 나비에 역을 맡아 시청자들과 만나고 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr