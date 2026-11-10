이지혜, 170억원 매물 아파트 거주하는데…1타강사 대신 찾은 이곳

방송인 이지혜가 남편 문재완, 두 딸과 함께한 화목한 가족 나들이를 공개했다.이지혜는 9일 자신의 SNS에 "우리 가족은 가끔 민속촌에 갑니다"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에는 이지혜가 남편 문재완, 두 딸 태리, 엘리와 함께 민속촌을 방문한 모습이 담겼다. 이지혜는 검은색 목폴라에 흰색 바지를 매치해 편안하면서도 세련된 패션을 선보였다. 남편 문재완 역시 회색 맨투맨과 청바지를 입고 가족들과 즐거운 시간을 보냈다.특히 두 딸의 폭풍 성장한 모습이 눈길을 끌었다. 첫째 태리는 분홍색 상하의를 입고 깜찍한 포즈를 취했으며, 둘째 엘리는 언니와 함께 나들이를 즐기며 사랑스러운 매력을 뽐냈다.이지혜는 "날씨가 좋을 때 걷고 간식도 먹고 체험도 할 수 있어서 아이들도 좋아하는데요. 요즘엔 여듬의 오은영이 훈육(?)을 야무지게 해준다는 소문을 듣고 다녀왔습니다"라고 설명했다.이어 "우리 엘리도 참교육(?) 받고. 숙제를 너무 잘하네요. 목욕도 잘하네요"라며 "가까이서 보니 나도 무섭네"라고 덧붙여 웃음을 자아냈다.한편 이지혜는 세무사 문재완과 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다. 현재 서울 강남구 압구정동의 고급 아파트에 거주하는 것으로 알려졌다.이지혜 가족이 거주하는 곳으로 알려진 압구정 대림아크로빌은 강호동, 김희애 등 유명 연예인들의 거주지로도 유명하다. 해당 아파트는 2026년 3월 기준 매물이 약 155억~170억원대에 나와 화제를 모았다. 다만 이는 실제 거래가가 아닌 매도 호가다. 이지혜 부부는 해당 지역에서 전세로 거주하는 것으로 알려졌다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr