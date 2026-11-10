가수 KCM이 결혼 14년 만에 아내 방예원과 삼남매를 데리고 신혼여행을 떠난다. / 사진제공=KBS2

가수 KCM이 결혼 14년 만에 아내 방예원과 삼남매를 데리고 신혼여행을 떠난다. / 사진제공=KBS2

가수 KCM이 결혼 14년 만에 아내 방예원과 삼남매를 데리고 신혼여행을 떠난다. 방송을 통해 가족과 함께하는 초호화 허니문을 공개하며 처음으로 다섯 식구가 해외여행에 나선 소감을 밝힌다.오는 11일 방송되는 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'(이하 '슈돌') 643회에서는 KCM, 방예원 부부와 수연, 서연, 하온 삼남매의 필리핀 세부 여행기가 그려진다. 앞서 KCM은 첫째 딸을 얻은 지 약 14년 만인 올해 결혼식을 올렸다.KCM은 "이번 신혼여행은 하온이까지 다섯이 함께 가는 첫 해외여행"이라며 가족을 위해 준비한 일정을 소개한다. 그는 숙소 침실을 장미꽃과 풍선으로 꾸미는가 하면, 아이들을 위한 수상 액티비티와 코스 요리까지 마련한다. 이에 아내 방예원은 "우리 남편이 최고다"라며 고마움을 전한다.삼남매는 세부의 바다에서 각기 다른 모습으로 물놀이를 즐긴다. 둘째 딸 서연은 바다에 들어가자마자 물고기들을 발견하고 "우와! 여기 물고기 엄청 많다!"라고 외친다. 이어 지나가는 물고기들에게 "안녕~"이라고 인사를 건넨다. 첫째 딸 수연 역시 물속을 자유롭게 헤엄치며 시간을 보낸다.막내 하온은 엄마 방예원과 함께 투명 보트에 올라 누나들의 물놀이를 지켜본다. 누나들을 향해 팔을 뻗고 몸을 움직이던 하온은 보트 아래로 물고기들이 지나가자 옹알이하며 관심을 보인다. 아이들이 바다에서 즐겁게 지내자 KCM은 "역시 강창모의 아이들이라 물을 좋아하더라"라며 만족감을 표한다.KCM 가족의 첫 해외여행이 담긴 '슈돌'은 오는 11일 오후 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr