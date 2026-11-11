배우 이상이가 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

배우 이상이가 무료로 제공하던 네일 서비스를 유료로 전환한다. / 사진제공=tvN

배우 이상이가 무료로 제공하던 네일 서비스를 유료로 전환한다. / 사진제공=tvN

배우 이상이가 무료로 제공하던 네일 서비스를 유료로 전환한다. 지난 시즌 미용실에서 손님들의 손톱을 관리해 줬던 그는 이번에는 페디큐어까지 영역을 넓히며 본격적인 영업에 나선다.오는 29일 오후 7시 45분 첫 방송되는 tvN 예능 '보검 매직컬2'에서는 박보검, 이상이, 고경표가 경상남도 통영의 작은 마을에 미용실 2호점을 열고 주민들을 맞이한다.지난 시즌에서 네일 서비스를 담당했던 이상이는 이번에도 네일리스트로 활약한다. 당시 무료로 손님들의 손톱을 관리해 줬던 그는 시즌2에서 정식 유료 서비스를 도입하고 페디큐어까지 운영할 예정이다. 미용실 안에 별도의 네일 서비스를 마련하는 숍인숍 형태로 영업 범위도 확대한다.앞서 '보검 매직컬' 시즌1은 지난 1월 첫 방송 돼 4월 3일 종영했다. 이상이는 시즌 종료 후 약 7개월 만에 다시 손님들을 만나게 됐다. 무료로 시작했던 서비스가 유료로 바뀌면서 달라진 운영 방식에도 관심이 쏠린다.박보검 역시 2호점 개업을 위해 준비를 이어왔다. 시즌1에서 미용사 실기시험에 불합격했던 그는 재도전 끝에 미용사 국가 기술 자격증을 취득했다. 이번 시즌에는 자격증을 갖춘 미용사로 손님들의 머리를 관리할 예정이다. 세 사람이 새롭게 운영할 2호점은 경상남도 통영의 바닷가 마을에 자리한다. 박보검은 무주에 위치한 1호점과 다른 분위기를 구상하며 "2호점은 여행 온 듯한 분위기가 났으면 좋겠다"고 제안했다. 출연진은 인테리어부터 영업시간, 서비스 가격까지 논의하며 개업을 준비했다.이번 시즌에는 고경표가 새롭게 합류해 미용실 운영을 돕는다. 세 사람은 각자의 역할을 나누고 주민들에게 제공할 서비스와 운영 방식을 구체적으로 정했다. 이상이가 네일 서비스의 범위를 넓히고 박보검이 미용사 자격증을 취득한 가운데, 지난 시즌과 달라진 2호점의 영업 방식이 공개될 예정이다.'보검 매직컬2'는 오는 29일 오후 7시 45분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr