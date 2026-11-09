/ YG엔터테인먼트

YG엔터테인먼트(이하 YG)의 올 3분기 영업이익이 지난해 같은 기간보다 절반 이상 감소했다.YG는 9일 연결 기준 올해 3분기 매출이 1567억원, 영업이익이 135억원으로 잠정 집계됐다고 공시했다. 지난해 동기 대비 매출은 9.4%, 영업이익은 56.8% 감소했다. 당기순이익은 64억원으로 전년 같은 기간보다 73.8% 줄었다.영업이익이 매출보다 큰 폭으로 감소하면서 매출 대비 이익 비중도 낮아졌다. 영업이익률은 지난해 3분기 약 18.0%에서 올해 8.6%로 하락했다.지난해 블랙핑크 등의 투어 활동으로 높은 실적을 기록한 데 따른 기저효과가 영향을 미친 것으로 보인다. 여기에 빅뱅 월드투어 운영비와 유통수수료 등이 반영되면서 영업이익률도 전년 동기보다 낮아진 것으로 풀이된다.반면 올해 2분기와 비교하면 실적은 개선됐다. 2분기 매출은 1278억원, 영업이익은 110억원이었다. 3분기에는 두 지표 모두 22.7% 증가했다. 영업이익률도 직전 분기와 비슷한 수준을 유지했다. 주요 아티스트들의 월드투어에 따른 공연 매출과 관련 상품(MD) 판매가 영향을 미친 것으로 보인다.YG는 현재 소속 아티스트들의 공연 활동과 신곡 발매를 이어가고 있다. 베이비몬스터는 두 번째 월드투어 '2026-27 BABYMONSTER WORLD TOUR [춤 (CHOOM)]'을 진행 중이다. 이번 투어는 아시아를 비롯해 오세아니아, 남미, 북미, 유럽 등 5개 대륙 18개 도시에서 총 31회 공연으로 구성됐다.트레저는 지난 6월 미니 4집 'NEW WAV'(뉴 웨이브)를 발매한 뒤 10개 도시에서 22회에 걸친 팬 콘서트 투어를 마쳤다. 지난 2일에는 디지털 싱글 'SHOCK'(쇼크)를 발표했다.신인 그룹 데뷔도 준비하고 있다. YG는 앞서 5인조 보이그룹과 4인조 걸그룹을 준비 중이라고 밝힌 바 있다. 이로써 YG는 기존 아티스트들의 공연 활동과 함께 신인 그룹을 통한 사업 확대를 추진한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr