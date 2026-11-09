리센느 / 사진=더뮤즈엔터테인먼트

아일릿 / 사진=빌리프랩

그룹 리센느(RESCENE)가 국내에 이어 글로벌 지표에서도 높은 순위를 기록했다. 아일릿(ILLIT)은 새로운 음악과 콘셉트를 둘러싼 부정적인 반응을 딛고 국내에서 강세를 보였다. 두 그룹 모두 컴백을 앞두고 높아졌던 관심을 실제 음악 소비로 연결했다는 점이 눈에 띈다.9일 K팝 전문 분석 지표 케이팝잇 보드(K-POPIT BOARD)에 따르면 지난 2일부터 8일까지 일주일간 집계한 주간 순위에서 리센느가 글로벌 1위, 아일릿이 국내 1위를 차지했다. 케이팝잇 보드는 음원 성적과 SNS 반응, 검색량, 팬덤 활동, 언론 보도량 등을 종합해 아티스트의 영향력을 분석하는 지표다.글로벌 부문에서 1위를 차지한 리센느의 성과가 주목할 만하다. 리센느는 올해 'LOVE ATTACK'(러브 어택)의 역주행으로 국내 음원 차트에서 크게 주목받았다. 국내에서의 인기에 비해 해외 팬덤은 상대적으로 약하다는 평가도 있었지만, 이번에는 글로벌 지표에서도 높은 순위를 기록하며 해외에서도 관심을 받고 있다는 점을 보여줬다.이 같은 결과는 지난 3일 발매한 미니 4집 'PULSE'(펄스)의 성과와도 맞물린다. 리센느는 'LOVE ATTACK'의 역주행 이후 자체 신곡을 선보인 만큼 컴백 전부터 국내에서 높은 기대를 받았다. 실제로 타이틀곡 'With'(위드)는 발매 2시간 만에 멜론 톱100 1위에 올랐고, 나머지 수록곡 4곡도 모두 톱10에 진입했다. 과거 발표한 곡에 쏠렸던 관심이 신곡으로도 이어진 셈이다.신곡 'With'는 스포티파이 일간 차트에서 대만 18위, 홍콩 38위까지 올랐다. 애플뮤직 음원 차트에서도 대만 10위, 홍콩 12위를 기록하는 등 중화권을 중심으로 해외 스트리밍 성과를 냈다.케이팝잇 보드의 세부 지표에서도 이러한 흐름을 확인할 수 있다. 리센느의 바이럴 전환지수(VCR)는 최고점인 100점을 기록했다. VCR은 SNS 등에서 발생한 관심이 실제 음원 스트리밍과 영상 시청으로 얼마나 이어졌는지를 보여준다. 리센느의 경우 컴백을 둘러싼 화제성이 단순한 온라인 반응에 머무르지 않고 음악 소비로도 연결됐다는 의미다.팬덤 건강지수(FHI)도 70점으로 나타났다. FHI는 팬덤 규모 자체보다는 팬들의 참여와 활동이 얼마나 활발하고 꾸준한지를 측정한다. 리센느가 대중적인 음원 인기에만 의존하는 것이 아니라 적극적으로 활동하는 팬층도 확보하고 있음을 보여주는 대목이다. 팬 관련 SNS 확산율 역시 껑충 뛰었다.국내 1위에 오른 아일릿은 컴백 이후 화제성을 꾸준히 이어가고 있다. 아일릿은 지난달 26일 미니 5집 'BREAK EVEN'(브레이크 이븐)을 발매했다. 타이틀곡 '체포하겠어'는 호루라기 소리와 강한 전자음을 활용한 일렉트로 팝 장르로, 기존의 몽환적이고 발랄한 분위기에서 벗어나 보다 강렬하고 당당한 모습을 보여주는 곡이다.새로운 시도가 처음부터 좋은 반응만 얻은 것은 아니다. 컴백에 앞서 선공개한 무대 이후 기존 아일릿의 이미지와 달라진 콘셉트에 다양한 반응이 나왔다. 그러나 신곡 발매 이후 긍정적 평가와 관심이 이어지면서, 새로운 스타일 역시 아일릿이 보여줄 수 있는 음악적 방향 중 하나라는 점을 확인하게 됐다.아일릿의 미디어 관심지수(MAS)는 100점을 기록했다. MAS는 언론 보도와 검색 관심 등을 반영하는 지표다. 높은 점수가 반드시 긍정적인 평가만을 뜻하지는 않지만, 컴백 직전부터 이어진 논쟁과 신곡 공개, 음악방송 활동 등이 아일릿을 계속 화제의 중심에 놓이게 했음을 보여준다.팬 관련 SNS 확산율도 증가했다. 아일릿의 신곡과 퍼포먼스를 둘러싼 이야기가 온라인에서 널리 퍼졌다는 의미다. 특히 지난달 26일 컴백한 아일릿은 이번 집계 기간이 발매 2주 차에 해당한다. 컴백 직후 발생한 관심이 지속해서 이어지고 있다는 의미다.아일릿 역시 VCR 100점을 기록했다. 새로운 스타일을 둘러싼 관심이 실제 음악 소비로 연결되고 있음을 보여주는 수치다. '체포하겠어'는 국내 음원 스트리밍 사이트 멜론 톱100 차트에서 이날 출근 시간대인 오전 9시 기준 5위를 기록했다.이번 주간 보드는 두 그룹의 서로 다른 강점을 보여준다. 리센느는 역주행으로 확보한 국내 인기를 신곡의 성과로 이어간 데다 글로벌 지표에서도 경쟁력을 보였다. 아일릿은 새로운 스타일에 대한 엇갈린 반응 속에서도 높은 화제성과 음악 소비를 유지했다. 두 그룹이 컴백 초반의 관심을 얼마나 오래 이어갈지가 앞으로의 관건이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr