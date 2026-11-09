9일 오후 8시 공개되는 스튜디오C1 야구 예능 '불꽃야구2' 25화에서는 불꽃 파이터즈와 군산상일고의 맞대결이 펼쳐진다. / 사진 제공 : 스튜디오C1

9일 오후 8시 공개되는 스튜디오C1 야구 예능 '불꽃야구2' 25화에서는 불꽃 파이터즈와 군산상일고의 맞대결이 펼쳐진다. / 사진 제공 : 스튜디오C1

투수 더스틴 니퍼트가 7개월간의 재활을 마치고 마운드에 돌아온다.9일 오후 8시 공개되는 스튜디오C1 야구 예능 '불꽃야구2' 25화에서는 불꽃 파이터즈와 군산상일고의 맞대결이 펼쳐진다. 특히 이날 경기에는 부상으로 오랜 시간 마운드를 떠나 있던 니퍼트가 등판해 눈길을 끈다.니퍼트는 약 7개월간 재활에 매진한 끝에 다시 공을 잡았다. 오랜 공백에도 첫 공부터 묵직한 구위를 선보이며 양 팀 선수들의 관심을 집중시킨다. 다소 긴장한 모습도 보이지만, 팬들의 환호 속에서 복귀전을 치른다.이날 선발투수는 신재영이 맡는다. 신재영은 날카로운 슬라이더로 군산상일고 타자들을 상대하는 한편, 투구 직후 수비에서도 안정적인 모습을 보여준다. 경기 도중에는 혼자 한국시리즈를 치르는 듯한 진지한 행동으로 동료들을 웃게 한다. 특히 신재영이 김성근 감독과 뜻밖의 협상에 나서는 모습도 공개된다. 그가 김 감독에게 어떤 요구를 했는지는 방송에서 밝혀질 예정이다.타선에서는 군산상일고 투수들의 거센 공세에 고전하는 장면이 이어진다. 상대 에이스와 맞붙은 정성훈은 과감한 승부에 놀라 방망이를 놓치는 모습을 보인다. 뒤이어 타석에 들어선 최수현과 이택근 역시 쉽게 공략법을 찾지 못한다. 연승을 노리는 파이터즈지만, 젊은 선수들의 패기 앞에서 만만치 않은 승부를 벌이게 된 것.앞서 승리를 거둔 불꽃 파이터즈는 군산상일고를 상대로 2연승에 도전한다. 여기에 니퍼트의 복귀까지 더해지면서 경기 결과에 관심이 쏠린다.'불꽃야구2' 25화는 이날 오후 8시 스튜디오C1 공식 유튜브 채널에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr