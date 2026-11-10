그룹 방탄소년단 RM이 샌프란시스코 현대미술관(SFMOMA)에서 연설을 하고 있다. / 사진=SNS 캡처

미국 스탠퍼드대학교의 강의 소개 페이지. / 사진=스탠퍼드대학교 공식 홈페이지 캡처

그룹 빅뱅 지드래곤 / 사진 제공=YG엔터테인먼트

그룹 방탄소년단 RM / 사진=RM 공식 SNS 캡처

그룹 방탄소년단(BTS) RM(알엠)의 취미가 미국 스탠퍼드대학교의 정신건강 관련 수업에 등장했다. 그동안 해외 대학에서는 K팝의 인기와 산업 구조, 팬덤 문화를 분석하는 강의가 주로 개설됐다. 이번에는 아이돌의 음악이나 성공 비결이 아닌 일상과 생활 방식이 수업의 출발점이 됐다. K팝을 대학에서 가르치는 방식이 한층 다양해지고 있다.스탠퍼드대는 올해 가을학기부터 'Namjooning, and Other Well-Being Inspiration from BTS'(남주닝과 BTS에서 얻는 웰빙의 영감)라는 강의를 운영하고 있다. 정신의학·행동과학 분야에서 개설한 3학점 신입생 대상 세미나다. 수업 이름에 등장하는 '남주닝(Namjooning)'은 RM의 본명인 김남준에서 유래한 표현이다. 팬들이 RM처럼 미술관을 방문하거나 책을 읽고, 자전거를 타며 자연 속에서 여유를 즐기는 활동을 가리킬 때 사용한다.수업에서는 이러한 활동이 정신 건강에 어떤 영향을 미치는지 살펴본다. 자연과 미술, 문학을 비롯해 수면과 불안, 자기 인식, 운동, 심리치료 등 다양한 주제를 다룬다. 학생들은 소설을 읽고 미술 작품을 감상하는 한편, 과학 논문과 데이터를 분석하며 일상적인 활동이 웰빙에 미치는 영향을 검토한다.단순히 RM의 취미를 따라 하는 수업은 아니다. 충분한 수면이 건강에 좋다는 일반적인 조언을 넘어 어느 정도 자야 충분한 것인지, 수면 부족은 어떤 영향을 미치는지, 관련 연구 결과는 무엇인지 등을 구체적으로 따져본다. 학생들은 짧은 발표와 글쓰기, 정량적 분석 과제를 수행하며 RM의 솔로 앨범 'Indigo'(인디고)에서 영감을 받은 최종 프로젝트도 진행한다.강의를 맡은 제임스 제이컵스 교수는 스탠퍼드대 건강·웰빙 부총장이자 정신의학·행동과학 분야 교수다. 그는 현지 매체와의 인터뷰에서 방탄소년단의 스탠퍼드 공연과 RM의 미술 전시가 강의 구상의 계기가 됐다고 설명했다. RM은 지난 10월부터 샌프란시스코 현대미술관(SFMOMA)에서 자신의 소장품 등을 소개하는 전시 'RM x SFMOMA: Between You and Me'를 공동 기획해 선보이고 있다.제이컵스 교수는 미술관 방문과 같은 활동이 실제로 건강에 어떤 영향을 미치는지 과학적 근거를 통해 살펴보는 데 관심을 뒀다. 좋아하는 아티스트의 생활 방식을 무조건 좋은 것으로 받아들이기보다 연구 결과를 바탕으로 그 효과를 검토하도록 하는 것이다.해외 대학에서 K팝을 정규 수업으로 다룬 것은 이번이 처음은 아니다. 미국 UC버클리에서는 2019년 방탄소년단을 주제로 한 'Next Generation Leaders: BTS' 강의가 개설됐다. 학생들이 직접 기획하고 운영한 2학점 수업으로, 방탄소년단의 음악과 활동 이력, 사회공헌 활동, 글로벌 영향력 등을 분석했다. 뮤직비디오와 인터뷰, 기사 등을 살펴보며 그룹이 세계적인 인기를 얻은 이유를 탐구하고, 앨범과 영상에 담긴 세계관도 연구했다.올해 봄학기에는 미국 서던캘리포니아대학교(USC)가 지드래곤과 그룹 아이들을 각각 주제로 한 강의를 개설했다. 지드래곤 관련 강의는 'Crooked Studies of K-pop: The Case of G-Dragon'으로, 커뮤니케이션 분야의 4학점 수업이다. 이혜진 교수가 강의를 맡아 지드래곤의 음악과 예술적 정체성, 홍보 방식 등을 통해 K팝 산업과 문화적 담론을 살펴봤다.이 교수는 기존 인터뷰에서 지드래곤을 무조건 높이 평가하기보다 그를 통해 K팝을 둘러싼 통념을 비판적으로 검토하는 것이 수업의 목적이라고 설명했다. 학생들은 지드래곤의 활동을 바탕으로 아이돌의 창작 자율성과 이미지 구축 방식, 산업 구조 등을 분석했다.같은 대학에서 개설된 아이들 관련 강의 'Promoting i-dle in the U.S.'는 성격이 또 다르다. 미국 시장에서 그룹을 알리기 위한 홍보 전략을 연구하는 실무 중심 수업이다. 학생들은 팬덤 분석과 시장 조사, 브랜드 협업, 디지털 마케팅 등을 다루며 실제 산업 현장에서 활용할 수 있는 결과물을 만드는 과정을 경험했다.세 대학의 수업은 모두 K팝 아티스트를 주요 소재로 삼았지만 교육 목적은 다르다. UC버클리는 방탄소년단의 성공과 사회적 영향력을, USC는 지드래곤의 음악을 통한 문화·산업 비평과 아이들의 해외 홍보 전략을 다뤘다. 반면 스탠퍼드대는 RM의 생활 방식을 통해 정신 건강과 웰빙을 탐구한다. K팝 자체를 분석하는 데서 나아가 다른 학문을 이해하기 위한 소재로 활용했다는 점에서 차이가 있다.물론 기존 K팝 강의가 모두 음악이나 산업에만 머물렀던 것은 아니다. K팝 팬덤의 심리적 영향이나 음악 청취와 스트레스의 관계 등을 다룬 학술 연구도 이전부터 존재했다. 일부 사례만으로 미국 대학 전반의 교육 흐름이 바뀌었다고 보기도 어렵다. 다만 스탠퍼드대 강의는 아티스트의 생활 방식이 정신 건강을 과학적으로 탐구하는 수업의 출발점이 됐다는 점에서 주목할 만하다.중요한 것은 아티스트에 대한 관심이 실제 학습으로 이어지느냐다. 스탠퍼드대 강의는 RM의 생활 방식이 건강에 좋다는 결론을 미리 정해 놓지 않고, 학생들이 과학적 근거를 바탕으로 그 효과를 판단하도록 한다. K팝이 세계적으로 인기를 얻은 이유를 설명하는 데서 나아가, K팝 아티스트를 통해 다른 학문을 배우는 사례가 등장한 것이다. 앞으로 이러한 교육 방식이 다른 대학과 학문 분야로도 확대될지 지켜볼 만하다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr