‘가슴성형 1000만원’ 이소라, 의미심장…“아무리 애써도 멀어지는”

MBN '돌싱글즈' 출신 이소라가 시크한 분위기의 근황을 공개했다.이소라는 최근 자신의 SNS에 "굳이 애쓰지 않아도 이어지는 관계가 있고 아무리 애써도 멀어지는 관계가 있다. 덜어내야 더 선명해지는 것"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 이소라는 어두운 밤거리에서 올블랙 패션을 선보이고 있다. 짧은 단발머리에 검은색 상의와 와이드 팬츠를 매치한 그는 한 손에 재킷을 들고 자연스러운 포즈를 취했다. 군더더기 없는 스타일링과 무심한 듯한 표정이 시크한 분위기를 자아낸다.이소라는 "행복했던 10월. 곁에 있어주는 모든 분들께 감사합니다. 오래갑시다"라며 주변 사람들을 향한 애정을 드러냈다.특히 이소라는 그간 가슴과 코, 눈 등 여러 부위의 성형 사실을 공개하며 화제를 모은 바 있다. 가슴 성형에만 1000만원을 추가로 들였다고 밝혔던 그는 꾸준한 외모 관리로 달라진 비주얼을 선보이고 있다.한편 이소라는 MBN 연애 예능 프로그램 '돌싱글즈3'에 출연해 얼굴을 알렸다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr