배우 황정민은 여성 팬 A씨와 법적 공방을 벌이고 있다. / 사진=텐아시아DB

배우 황정민이 뮤지컬 '미세스 다웃파이어' 상견례 현장에서 정상훈과 만났다. / 사진=유튜브 채널 '정상훈 비정상훈' 영상 캡처

배우 황정민이 체중이 줄어든 근황을 전했다.7일 유튜브 채널 '정상훈 비정상훈'에는 '뮤지컬 미세스 다웃파이어 상견례장에서 생긴 일(+깜짝카메라)'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 배우 정상훈이 뮤지컬 '미세스 다웃파이어'에 참여하는 배우 및 스태프들과 만나는 모습이 담겼다.정상훈은 상견례에 대해 "배우와 스태프가 모여서 어떤 공연을 할 건지 얘기하고 리딩 하는 시간을 갖는다. 중요한 자리"라고 설명했다. 이후 참석자들과 차례로 인사를 나눴다.이 과정에서 황정민도 등장했다. 그는 뮤지컬에서 다웃파이어 역을 맡았다. 정상훈은 황정민에게 "살이 좀 붙은 거 같다"고 말했다. 이에 황정민은 "더 빠졌다"고 답하며 오히려 체중이 줄어들었다고 밝혔다.황정민은 정상훈의 유튜브 활동에도 관심을 보였다. 그는 "유튜브 한다고 들었다. 정상훈 화이팅"이라며 응원의 말을 건넸다.한편 황정민은 최근 여성 팬 A씨와의 사생활 논란으로 법적 공방을 벌이고 있다. 지난 7월 A씨는 황정민과 사적인 관계였다고 주장하며 SNS에 두 사람이 주고받았다는 메시지와 통화 녹음 등을 게시했다. 이에 소속사 샘컴퍼니는 해당 내용을 부인하고, 황정민이 오히려 A씨로부터 지속적인 스토킹 피해를 입었다고 반박했다.이후 A씨는 스토킹처벌법 위반 등의 혐의로 재판에 넘겨졌다. 1심 재판부는 A씨에게 벌금 600만원을 선고하고 스토킹 치료 프로그램 40시간 이수를 명령했다. A씨와 검찰 모두 판결에 불복해 항소하면서 법적 다툼은 이어지고 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr