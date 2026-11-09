손태영이 손흥민과의 만남을 기대했다. / 사진='Mrs.뉴저지 손태영' 유튜브 캡처

손태영이 손흥민과의 만남을 기대했다. / 사진='Mrs.뉴저지 손태영' 유튜브 캡처

배우 손태영이 미국 뉴욕의 유명 레스토랑을 찾은 가운데 축구선수 손흥민과의 만남을 기대했다.지난 8일 유튜브 채널 'Mrs.뉴저지 손태영'에는 '뉴저지에서 진짜 맛집을 찾아 떠난 손태영의 식도락 여행'이라는 제목의 영상이 게재됐다.손태영은 지인과 함께 뉴욕 맨해튼의 한 식당을 찾았다. 지인은 "지디랑 대성이 여기 앞에서 사진을 찍었더라"며 그룹 빅뱅 멤버 지드래곤과 대성이 다녀간 유명 맛집임을 언급했다.가게에 도착하자 식당 직원은 지드래곤과 대성이 실제로 식사했던 좌석으로 일행을 안내했다. 이에 손태영은 "GD 자리로 왔네"라며 반가운 마음을 숨기지 못했다. 또 지드래곤과 대성이 해당 장소에서 러브샷을 남겼던 에피소드를 언급했다.손태영은 "우리도 그린티샷 어디 가서 찍냐"라며 "(창문) 조금 열어야 되는 거 아니냐. 똑같은 구도로 찍어서 올려야지"라며 농담했다. 직원은 두 사람이 사용했던 잔까지 챙겨주며 분위기를 한층 돋웠다.대화 주제는 경기를 위해 뉴욕에 방문한 축구선수 손흥민 이야기로 자연스럽게 이어졌다. 손흥민 일행이 주차한 호텔이 머물고 있다는 이야기를 들은 손태영은 "주차할 때 손흥민 선수 만나면 좋겠다"며 기대감을 나타냈다.손태영은 손흥민과 같은 밀양 손씨라는 점을 언급하며 "타고 올라가면 내가 누나다. 동생일 수도 있지만"이라고 언급했다. 이어 "한번 봐야 될 것 같다. 친척을"이라고 말해 웃음을 자아냈다.손태영은 2008년 배우 권상우와 결혼했다. 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 미국 뉴저지에서 생활 중인 일상을 활발하게 공유하고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr