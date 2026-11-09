가수 던이 미래 2세에 대한 솔직한 바람을 공개했다. / 사진='김나영의 노필터TV' 유튜브 캡처

가수 던이 미래 2세에 대한 솔직한 바람을 공개했다. / 사진='김나영의 노필터TV' 유튜브 캡처

가수 던이 미래 2세에 대한 솔직한 바람을 공개했다.지난 8일 유튜브 채널 '김나영의 노필터 TV'에는 '드디어 만났던. 김나영 닮은꼴 동생 던과의 만남'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 김나영은 약 10년간 닮은꼴로 불려 온 던과 만나 다양한 이야기를 나눴다.던은 김나영과 닮은꼴로 언급되기 시작한 시기를 언급했다. 그는 "2016년에 데뷔했는데 데뷔 전 연습생 사진이 올라왔다"며 그때부터 김나영을 닮았다는 말을 들었다고 밝혔다. 김나영은 역사가 꽤 길다며 감탄했다. 그러면서도 "이렇게 보면 닮았는지 모르겠다"고 고백했다. 이에 던은 김나영을 빤히 쳐다봤다. 이어 "나도 그렇게 생각했는데 나는 이제 (내 얼굴이) 보인다"고 말했다. 이어 "선배님처럼 속 쌍꺼풀이 있고 웃을 때 닮았다"고 설명했다.이후 두 사람은 반려견에 관해 이야기하기 시작했다. 구조견을 키우고 있다는 공통점이 있는 두 사람은 반려견을 향한 애정을 나타냈다. 던은 김나영에게 "(반려견이 있는 것이) 이준이랑 신우한테 엄청 좋을 것 같다"고 말했고 김나영도 동의하며 "너무 좋아한다"고 털어놨다.던은 "나중에 아이가 있으면 무조건 동물을 키우게 할 것 같다"고 말했다. 김나영이 "너무 좋은 아빠가 될 것 같다"며 "왠지 딸 낳을 것 같다"고 언급했다. 던은 "딸 낳고 싶다"라며 2세에 대한 바람을 나타냈다. 김나영이 이름을 정해놨냐고 묻자 던은 "좀 특이하게 짓고 싶다"며 고민하는 모습을 보였다. 하지만 골똘히 생각하는 것도 잠시 김나영에게 직접 지어달라고 말해 웃음을 자아냈다.던은 2016년 그룹 펜타곤으로 데뷔했다. 현재 솔로 가수로 활동 중이다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr