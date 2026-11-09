브라이언의 열애담이 신동엽을 통해 밝혀졌다./사진=텐아시아DB

브라이언의 열애담이 신동엽을 통해 밝혀졌다./사진제공=SBS

가수 브라이언의 25년 전 비밀 연애 현장이 신동엽의 입을 통해 밝혀졌다.지난 8일 방송된 SBS 예능 '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에는 브라이언이 스페셜 MC로 출연했다.이날 MC 서장훈은 브라이언을 향해 "과거 비밀 데이트를 하다가 신동엽에게 걸린 적이 있다던데 사실이냐"고 물었다. 이에 브라이언은 "한참 전 일"이라며 손사래를 쳤고, 신동엽은 "한 25년 정도 된 것 같다"고 맞장구를 쳤다.브라이언은 "그 정도 시간이 흘렀으면 잊어버렸을 줄 알았다. 그런데 동엽이 형은 AI처럼 기억하고 있더라"며 "아직도 만나면 '그날 그 장소가 생생히 기억난다'고 말한다. 이 형한테 절대 잘못 보이면 안 되겠다고 생각했다"고 털어놨다.신동엽은 당시 상황에 대해 "너무나 강렬했던 장면이라 잊을 수가 없다"며 "새벽녘에 차를 몰고 지나가는데 밖에서 둘이 진하게 애정 표현을 하고 있더라"고 회상했다. 이어 "상대가 너무나 유명한 여성 연예인이었다. 속으로 '아니 저 애송이가 어떻게 저분이랑 만날 수가 있지?' 싶어 너무 큰 충격을 받았다. 그 비밀은 죽을 때까지 무덤에 가져갈 것"이라고 밝혔다.서장훈이 "상대가 누나였나 보다"라고 짚어내자 신동엽은 "빙고"를 외치며 맞장구를 쳤다. 비밀 연애 상대의 윤곽이 좁혀지자 당황한 브라이언은 "녹화 바로 클로징 갑시다"라며 황급히 수습에 나섰다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr