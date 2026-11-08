사진=손태영 유튜브

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배우 손태영이 뉴욕에서 지드래곤, 대성이 방문했던 맛집을 찾았다.8일 유튜브 채널 'Mrs.뉴저지 손태영'에는 '손태영이 입소문 나기 전에 다녀온 뉴욕 최강 가성비 맛집 (GD도 반함)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 손태영은 지인과 함께 뉴욕 맨해튼의 한 식당을 방문했다. 두 사람은 지드래곤과 대성이 식당 앞에서 찍은 사진을 언급하며 기대감을 드러냈다.식당에 들어서자 직원은 "저 창문 앞이 GD랑 대성이 앉았던 자리"라며 두 사람이 이용했던 곳으로 안내했다. 손태영과 일행은 지드래곤, 대성이 앉았던 자리에 나란히 앉아 식사를 준비했다.주문한 메뉴는 주말 점심에만 맛볼 수 있는 브런치 오마카세였다. 자리에 앉은 뒤에도 두 사람의 관심은 지드래곤과 대성의 방문 당시 모습으로 향했다. 일행은 두 사람이 해당 장소에서 촬영한 사진을 찾아보며 러브샷을 했다고 전했다.이를 들은 손태영은 "우리도 해야 하는 거 아니야? 똑같은 구도로"라며 웃었다. 같은 자리에서 식사하는 데 그치지 않고 사진 속 포즈까지 따라 해보자는 제안이었다.직원도 이들의 관심에 호응했다. 지드래곤과 대성이 방문했을 때 사용했던 잔을 가져와 보여준 것. 하나뿐인 잔이라는 설명과 함께 특별한 서비스를 제공하며 두 사람의 식사에 즐거움을 더했다.식사 중에는 축구선수 손흥민의 이름도 나왔다. 지인은 "우리 조금 이따가 주차할 때 손흥민 만나는 거 아니냐?"며 우연한 만남을 기대했다. 전날 뉴욕에서 경기를 치른 손흥민이 손태영 일행의 주차 예정 호텔에 묵고 있다는 이야기를 접했기 때문이었다.손태영도 "오늘 이렇게 하고 주차할 때 손흥민 선수 만나면 좋겠다"며 반가움을 드러냈다. 지드래곤과 대성이 다녀간 식당을 찾은 데 이어 손흥민까지 마주칠 수 있을지 관심을 보였다.손태영은 손흥민과 같은 '밀양 손씨'라는 공통점을 꺼내며 농담도 건넸다. 그는 "타고 올라가면 내가 누나다. 동생일 수도 있지만"이라며 항렬을 떠올렸다. 그러면서 "한번 봐야 될 것 같다. 친척을"이라고 덧붙여 웃음을 안겼다.지드래곤과 대성의 인증 사진으로 시작한 식사 자리에서 손흥민과의 만남까지 기대한 손태영은 스타들을 향한 팬심을 솔직하게 드러냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr