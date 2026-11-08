사진=텐아시아DB

사진=SBS '런닝맨'

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'런닝맨' 배우 강훈이 '구썸녀' 지예은의 결혼식에 초대받으면 참석하겠다고 밝혔다.8일 방송된 SBS 예능 '런닝맨'에서는 배우 강훈과 이이담이 게스트로 출연해 대학생으로 변신한 멤버들과 '뜨거운 승부' 레이스를 펼쳤다.이날 미션 장소로 이동하던 중 지석진은 지예은에게 "근데 강훈이는 네 결혼식에 오나?"라고 물었다. 강훈은 과거 '런닝맨' 임대 멤버로 활약하며 지예은과 예능 러브라인을 형성했던 사이. 지예은은 참석 여부를 묻는 질문에 "모르겠다"고 답했다.강훈도 결혼식 참석에 관한 질문을 여러 차례 받았다고 털어놨다. 그는 "저도 그거를 많은 분들이 물어보더라"며 방송 밖에서도 두 사람의 만남에 관심이 쏠렸다고 전했다.지예은의 어머니 역시 강훈의 참석을 바랐다고. 지예은은 "우리 엄마가 '초대해주면 가겠다'라고 한 기사를 저한테 보낸 거다"라며 어머니가 강훈의 발언이 담긴 기사를 보내왔다고 밝혔다. 어머니는 딸에게 "강훈이도 초대해 줘"라고 당부했다고 전해 웃음을 안겼다.이에 강훈은 "저는 초대해 주면 당연히 가겠다"며 흔쾌히 참석 의사를 밝혔다. 김종국은 "가서 내가 축가 부를 때 울어"라고 장난을 치며 과거 예능 러브라인을 다시 소환했다.강훈은 함께 출연한 이이담과도 멤버들의 짓궂은 질문을 받았다. 두 사람 사이에 다소 어색한 분위기가 흐르자 멤버들은 오랜만에 만난 것인지 물었고, 강훈은 그렇다고 답했다.이를 놓치지 않은 하하는 "좋아했냐?"며 두 사람을 몰아갔다. 드라마 속 키스신 여부까지 화제가 되자 강훈은 "보시면 안다"고 짧게 답하며 구체적인 이야기를 아꼈다.이이담은 이번이 첫 예능 출연이라고 밝혔다. 그는 "홍보 활동 자체가 처음이라 예능에도 첫 출연한다"며 설렘을 드러냈다. 김종국이 "재밌게 해드려야겠다"고 말하자 유재석은 "이담 씨가 재밌게 하고 가야 한다"고 받아쳐 웃음을 더했다.특히 이이담은 지석진의 팬이라고 고백해 눈길을 끌었다. 그는 '런닝맨'을 볼 때 지석진의 입장에서 보게 된다며 '가짜의 삶'과 버스 고정석 등 구체적인 장면을 언급했다. 유재석이 잠들면 지석진이 진행에 나서는 모습도 재미있게 봤다고 설명했다. 팬심을 확인한 지석진은 "이름이 뭐라고? 사인해주겠다"고 반응해 멤버들을 웃게 했다.한편 지예은은 오는 12월 12일 서울 모처에서 댄서 바타와 결혼식을 올린다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr