'수학 일타' 정승제, 4세 의대반 '아동학대' 시끌…"미친 나라 아니면 존재감도 없었을"

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이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '침착맨'

수학 강사 정승제가 4세 의대반을 두고 아동학대를 언급하면서 갑론을박이 이어지고 있다.4일 '침착맨' 채널에는 "국어 vs 영어 vs 수학 뭐가 제일 중요할까?"라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 정승제는 채널A '티처스3: 재수전쟁'에 함께 출연 중인 국어 강사 유대종, 영어 강사 김지영과 이 영상에 출연했다.침착맨이 '티처스3'의 궁극적인 목표를 묻자 정승제는 "진짜 제대로 하면 된다. 1년 동안 공부해서는 안 된다"라고 답했다.그러면서 "특히 저는 수학 강사다 보니까 수학 같은 경우는 3살, 4살부터 의대반에 들어간다"며 "완전히 미친 나라다"라고 꼬집었다.이에 유대종은 "4살부터 시작하냐. 4살이면 기억도 안 난다"며 놀랐다. 그러자 정승제는 "국가가 왜 그걸 구속시키지 않는지 모르겠다. 아동학대로 구속시켜야, 처벌해야 한다고 생각한다. 정말 너무 심하다"고 말했다.이어 "(이런 상황이) 맞다고 생각하는 분위기가 아니라, 그게 아니라는 걸 너무 보여주고 싶었다"고 덧붙였다.정승제의 발언은 영상 댓글에서 찬반 논쟁으로 번졌다. 일부 네티즌은 "본인도 사교육 강사면서 무슨 정의의 사도처럼 말하냐", "학원강사가 할 얘긴 아니잖아", "사교육으로 먹고사는 분이"라며 그를 겨냥했다. "저딴 교육 흐름을 주도한 저 분야 강사들도 정신 나간 악마들"이라는 날 선 반응도 있었다.반면 다른 네티즌들은 "미친나라가 맞다", "저 부모들 아동 학대로 잡아넣어야 함. 허영심도 저 정도면 범죄다", "학교에서는 수업 중에 잠만 깨워도 아동학대라면서 3-4살 애기들 저런거 부모가 시키는건 명백히 아동학대지"라며 정승제의 발언에 공감했다. "걍 예능 나간건데 정샘 뉴스보고 깜짝 놀라시겠네"라며 그를 감싸는 목소리도 나왔다.특히 "그 미친나라 아니면 일타강사니 뭐니 자체도 없어서 아무 존재감도 없었을 사람이 이런소리하니 아이러니하네"라는 반응까지 나왔다.한편 1976년생인 정승제는 누적 수강생 1000만 명을 넘긴 수학 강사다. 그는 매주 목요일 오후 10시 방송되는 채널A 교육 예능 '티처스3: 재수전쟁'에 출연 중이다조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr