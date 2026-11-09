배우 이규한이 예비신부 솔비에게 분리수거를 맡기지 않겠다고 밝혔다. / 사진 = MBN '알토란'
배우 이규한이 예비신부 솔비에게 분리수거를 맡기지 않겠다고 밝혔다. / 사진 = MBN '알토란'
'알토란'에 배우 이규한이 예비신부 솔비에게 분리수거조차 맡기지 않겠다고 밝혔다.

8일 방송된 MBN '알토란'에서 이규한은 이모카세 김미령 셰프와 함께 게스트로 나섰다. 이날 방송은 솔비와의 결혼 발표 전에 녹화됐다.

이규한은 "청소하는 걸 좋아한다. 일주일에 하루는 대청소의 날로 정하고 2~3일에 한 번은 간이청소의 날로 정했다"며 자신의 생활 습관을 소개했다. 그는 "대청소의 날이 되면 아침부터 신난다"고 말했다.
사진 = MBN '알토란'
사진 = MBN '알토란'
이어 그는 "청소도구 쇼핑이 취미인데 로봇청소기는 절대 사지 않는다. 그 녀석에게 내 취미를 뺏길 수 없다"라며 청소에 대한 애착을 드러냈다.

이에 MC 이상민이 "아내가 청소에 무관심하면 어떠냐"고 묻자 이규한은 "너무 좋다"고 답했다.

그는 "분리수거도 안 시킨다. 내가 한다. 위험한데 어떻게 여자를 보내냐"라고 강조했다.

그러면서 이규한은 "내 허락 없이 청소기 들면 혼난다"고 덧붙였다.

한편 이규한과 솔비는 지난해 KBS 2TV 연애 예능 '오래된 만남 추구'에서 인연을 맺었다. 두 사람은 내년 4월 결혼식을 올린다.

조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지