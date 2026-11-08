방탄소년단 뷔 / 사진=방탄소년단 위버스

그룹 방탄소년단(BTS) 뷔가 삼각김밥을 먹는 소탈한 근황을 공개했다.뷔는 8일 팬 소통 플랫폼 위버스에 "미안해 갑자기 사라졌지? 나 삼각김밥 먹고 싶어서"라는 글과 함께 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 전자레인지에 넣은 참치마요 삼각김밥이 담겼다.이어 삼각김밥을 손에 들고 찍은 셀카를 공개하며 "봐주라"라고 덧붙였다. 셀카 속 뷔는 검은색 나이키 모자와 헤드폰을 착용하고 삼각김밥으로 입을 가린 채 한쪽 눈을 감고 윙크했다. 세계적인 인기를 누리는 뷔가 편의점에서 쉽게 구할 수 있는 삼각김밥으로 끼니를 해결하는 모습이 눈길을 끌었다.앞서 뷔는 위버스에서 팬들이 올린 게시물에 댓글을 달며 소통하고 있었다. 그러다 삼각김밥을 먹기 위해 잠시 댓글 작성을 멈췄고, 자신의 답글을 기다리고 있을 팬들에게 자리를 비운 이유를 설명했다.이를 본 팬들은 "여전한 참치마요 사랑", "귀엽다", "사라진 이유까지 설명해 주다니 세심하다", "삼각김밥 먹는 얼굴이 너무 잘생겼다", "이러면 당연히 봐주지" 등의 반응을 보였다.한편 뷔가 속한 방탄소년단은 월드투어 'ARIRANG'(아리랑)을 진행 중이다. 지난달 31일 브라질 상파울루 공연을 끝으로 남미 일정을 마쳤으며, 오는 19일과 21~22일 대만 가오슝 국립경기장에서 공연을 이어간다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr