사진 = 30기 옥순 인스타그램

사진 = 30기 옥순 인스타그램

사진 = 30기 옥순 인스타그램

사진 = 30기 옥순 인스타그램

'나는 솔로' 30기 옥순이 예비 신랑 영수와 함께한 가을 일상을 공개했다.30기 옥순은 최근 자신의 인스타그램에 "가지마 가을!!!!!!🥹🙏🏻"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 30기 옥순은 노랗고 붉게 물든 나무 아래에서 고개를 들어 단풍을 바라보고 있다. 크림색 퍼 재킷에 청바지를 입고 버건디색 가방을 멘 모습으로, 머리를 낮게 묶은 채 옆모습을 드러내며 화사한 가을 분위기를 자아냈다.이어진 사진에서 30기 옥순은 나무가 늘어선 산책로에서 몸을 앞으로 살짝 숙이며 환하게 웃고 있다. 양손으로 재킷 깃을 모아 쥔 귀여운 포즈가 눈길을 끄는 가운데 여유롭게 떨어지는 데님 팬츠와 베이지색 신발이 편안하면서도 사랑스러운 매력을 더했다.또 다른 사진에서 30기 옥순은 카페에 앉아 휴대전화를 얼굴 앞으로 들어 올린 채 거울 셀카를 촬영하고 있다. 흰색 패턴이 들어간 회색 니트에 청바지를 매치한 모습으로 한쪽 다리를 자연스럽게 뻗은 편안한 자세와 손가락에 낀 반지가 눈길을 끈다.마지막 사진에서 30기 옥순의 예비 신랑인 30기 영수는 창가에 앉아 휴대전화를 양손으로 들고 화면을 바라보고 있다. 짧게 내린 검은 머리에 짙은 회색 상의와 검은색 바지를 착용한 모습으로, 창가에 팔을 기댄 자연스러운 자세가 편안한 분위기를 자아낸다.이를 본 팬들은 "일상만 봐도 저에게 힘이 되는 싸람", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "많이 귀여워요", "좋아하는 커플", "늘행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 달았다.한편 30기 옥순은 ENA·SBS Plus '나는솔로'에서 최종 커플이 된 영수와 실제 연인으로 발전했으며 결혼을 발표했다. 당시 두 사람은 유튜브 채널을 통해 말레이시아 코타키나발루 여행 중 영수가 옥순에게 프러포즈하는 모습을 공개해 화제를 모았다.이후 두 사람은 결혼 준비 과정을 SNS로 공유하고 있다. 최근에는 옥순이 영수와 함께 촬영한 웨딩 화보와 영상을 공개하며 예비 신랑 신부의 모습을 선보였다. 특히 옥순은 웨딩 촬영 당시의 모습을 공개하면서 행복했던 순간을 예쁘게 담아준 데 대한 감사 인사를 전하기도 했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr