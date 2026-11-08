사진 = 문가영 인스타그램

사진 = 문가영 인스타그램

사진 = 문가영 인스타그램

사진 = 문가영 인스타그램

배우 문가영이 세련된 패션과 눈부신 비주얼로 근황을 전했다.문가영은 최근 자신의 인스타그램에 하얀 하트 이모지를 담긴 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 문가영은 크림색 민소매 니트에 청바지를 매치하고 거울 앞에서 셀카를 찍고 있다. 목을 감싸는 하이넥 디자인과 양쪽 어깨를 드러낸 의상이 군살 없는 상체 라인을 돋보이게 한다. 긴 머리를 높게 묶은 포니테일 스타일에 한쪽 손을 허벅지에 올린 포즈로 늘씬한 실루엣을 드러냈다.이어진 사진에서 문가영은 양팔을 앞으로 뻗어 휴대전화를 든 채 상체를 낮추고 옆을 바라보고 있다. 어깨 아래로 길게 내려온 머리카락과 또렷한 눈매가 눈길을 끈다. 몸에 밀착되는 골지 니트가 잘록한 허리선을 강조하며 성숙한 분위기를 더했다.또 다른 사진에서 문가영은 같은 자세로 카메라를 정면으로 응시하고 있다. 휴대전화를 양손에 쥔 채 살짝 고개를 숙인 모습으로, 커다란 눈과 선명한 이목구비가 돋보인다. 자연스럽게 흘러내린 긴 머리와 차분한 표정이 어우러져 화보 같은 장면을 완성했다.마지막 사진에서 문가영은 다양한 농구 관련 상품이 진열된 매장에서 흰색 티셔츠를 들어 올려 살펴보고 있다. 한쪽 팔을 길게 뻗어 옷걸이를 잡고 고개를 돌린 모습으로, 자연스럽게 묶은 머리와 크림색 니트가 어우러져 편안하면서도 감각적인 스타일을 보여준다.최근 문가영은 영화 '만약에 우리'를 통해 멜로 연기를 선보인 데 이어 차기작 소식으로도 관심을 모으고 있다. 지난 10월에는 최동훈 감독의 신작 영화 '참새'(가제) 출연 제안을 받은 사실이 알려졌다.문가영은 지난 7월 판타지오와 전속계약을 체결하며 새로운 소속사에서 활동을 시작했다. 영화 '만약에 우리'로 제62회 백상예술대상 영화 부문 여자 최우수연기상을 수상한 가운데 이번 게시물에서는 민소매 니트와 청바지를 활용한 일상 패션으로 색다른 매력을 보여줬다.한편 문가영은 2027년 방송 예정인 tvN 새 드라마 '고래별'에서 허수아 역을 맡아 최우식, 허남준 등과 호흡을 맞출 예정이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr