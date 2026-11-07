사진=백지영 유튜브

사진=백지영 유튜브

사진=백지영 유튜브

사진=백지영 유튜브

사진=백지영 유튜브

사진=백지영 유튜브

사진=백지영 유튜브

사진=백지영 유튜브

사진=백지영 유튜브

가수 백지영이 사우나에서 팬들의 과도한 스킨십으로 불편했던 경험을 털어놨다.유튜브 채널 '백지영'에는 '역대급 인파 몰린 남대문 시장에서 백지영이 쇼핑 한번에 쓴 금액은?'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 백지영은 남편 정석원과 남대문 시장을 찾아 쇼핑을 즐겼다. 두 사람이 시장을 돌아다니자 백지영을 알아본 시민들이 반가움을 드러냈다.정석원은 "이렇게 사람들이 막 알아봐 주고 환영해 주면 기분이 어때?"라고 물었다. 백지영은 "좋지. 나 이제 불편한 건 모르겠어"라며 일상에서 자신을 알아보고 호감을 표현하는 대중의 관심은 반갑다고 밝혔다.다만 개인적인 시간을 보내는 공간에서는 사정이 달랐다. 백지영은 "프라이빗한 걸 누리고 싶을 때, 예를 들어 사우나라든가 이런 데서는 너무 아는 척하는 건 조금 아니고 많이 불편하다"고 말했다.특히 팬이라는 이유로 신체 접촉을 하는 상황이 민망하다고 털어놨다. 그는 "엉덩이를 토닥토닥하잖아. 옷을 다 벗고 있는데"라며 "너무 팬이라면서 나를 안는다. 그러면 살하고 살이 붙잖아. 그건 조금 그렇다"고 설명했다. 반가운 인사와 별개로 옷을 입지 않은 상태에서 갑작스럽게 이뤄지는 스킨십에는 부담을 느낀다는 이야기였다.시장 구경 중에는 옹성우와의 일화도 공개했다. 카메라 가게를 지나던 백지영은 카메라에 대해 잘 모른다며 과거 옹성우와 듀엣으로 호흡을 맞췄던 때를 떠올렸다.백지영은 "그 친구가 사진 찍는 걸 좋아한다"며 당시 옹성우가 카메라에 관해 알려줬다고 전했다. 이어 "'선배님은 돈이 좀 있으시니까 L사의 카메라를 사시라'고 했다"며 구체적인 제품까지 추천받았던 사연을 밝혔다.복권 판매점 앞에서는 뜻밖의 고백으로 제작진을 놀라게 했다. 백지영은 "로또도 내 돈 주고 사본 적이 없다"면서 선물로는 몇 차례 받아봤다고 말했다. 제작진이 당첨 번호를 추천해달라고 하자 오히려 "숫자가 몇까지 있나"라고 되물어 웃음을 안겼다.이후 두 사람은 배우 선우용여가 단골로 찾는 안경점을 방문했다. 백지영이 마음에 들어 한 안경테의 가격은 60만원이었다. 백지영이 구매를 결정하자 정석원은 "자기 돈 많잖아"라고 말하며 부부 사이의 편안한 대화를 이어갔다.한편 백지영은 2013년 배우 정석원과 결혼했으며, 슬하에 딸 하임을 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr