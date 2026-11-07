이미지 크게보기 방송인 정선희가 故 안재환과 사별 후 빠졌던 자기혐오를 고백했다. / 사진 = 유튜브 채널 '김영철 오리지널'

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방송인 정선희가 故 안재환과 사별 후 빠졌던 자기혐오를 고백했다.6일 '김영철 오리지널' 채널에는 "박완서 작가가 아들 잃고 써내려간 일기에 폭풍오열한 정선희"라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 정선희가 꼽은 책은 박완서의 '한 말씀만 하소서'였다. 박완서가 26세 외아들을 잃은 뒤 쓴 책이다. 정선희는 "왜 나여야 하는가? 왜 하필 나이지?"라며 "오래도록 나는 신한테 삐져 있기도 했었고 배신감을 느끼기도 했었다"고 토로했다.그러자 김영철은 1991년 교통사고로 세상을 떠난 형을 언급했다. 그러면서 "엄마가 우리 앞에서 억지로 못 먹는 연기도 했었나?"라며 어머니를 떠올렸다.이에 정선희는 "그게 가장 우리가 처음 맞닥뜨리는 자기 혐오의 순간이야. 누군가를 잃고 나서 밥을 처먹고 있네"라고 짚었다.이어 "밥이 달고 맛있네라는 감정을 느낀 그 순간부터 지극한 자기 혐오에 빠지게 되고 산 자의 죄책감에 매몰되기 시작해"라고 설명했다.또 정선희는 책 속 한 수녀의 말을 계기로 생각이 바뀌었다고 전했다. 그는 "비극의 주인공인 것처럼 살았는데 그건 굉장한 오만이었구나"라고 말했다.그러면서 "내가 이 슬픔이라는 무대에 독무를 추는 주인공이 아니라는 걸 알고 겸허히 내려왔을 때 비로소 남들의 아픔이나 눈물이 보이고 자기 연민에서 빠져나올 수 있었다"고 덧붙였다.한편 정선희는 2008년 남편인 배우 안재환과 사별했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr