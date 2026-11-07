방송인 유재석이 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

사진제공=MBC ‘놀면 뭐하니?’

'95 서울가요제 합격자 ‘쇼생크 탈출’이 매운맛 입담을 뽐낸다.7일 방송되는 MBC 예능 ‘놀면 뭐하니?’(이하 '놀뭐')에서는 ’95 서울가요제 합격자 18인의 정체가 공개된다.보류전을 뚫고 합격한 ‘쇼생크 탈출’은 거침없는 입담을 뽐낸다. 먼저 베레모 모자를 쓴 실루엣의 ‘쇼생크 탈출’은 얼굴을 공개한 뒤 숨겨둔 말재간을 보인다.‘쇼생크 탈출’은 유재석, 하하, 허경환, 주우재를 향해 “내가 화음 잘 넣는다고 했죠? 어떻게 네 명이 다 보류를 주냐고!”라고 외치며 뒤끝 있는 면모를 보인다. 또 인기 많은 합격자를 견제하며 라이벌 의식을 드러낸다.유재석은 눈만 마주치면 시비를 거는 ‘쇼생크 탈출’의 화끈한 입담에 “공부 많이 하신 명수 형 같다”라고 반응한다.그러나 이내 폭주하던 ‘쇼생크 탈출’을 다소곳하게 만든 또 다른 합격자들의 무대가 이어진다. 유재석은 경건하게 무대를 감상하는 ‘쇼생크 탈출’의 모습을 보며 웃기도 한다.한편 이날 오후 6시 30분에 친근함이 느껴지는 ‘쇼생크 탈출’의 정체와 그를 겸손하게 만든 합격자들의 무대가 공개된다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr