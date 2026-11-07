배우 이종석과 이보영이 각 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

이종석이 이보영을 비롯한 드라마 '너의 목소리가 들려' 출연진과 13년째 인연을 이어오고 있다고 밝혔다. / 사진=웹예능 '살롱드립' 캡처

이종석이 이보영을 비롯한 드라마 '너의 목소리가 들려' 출연진과 13년째 인연을 이어오고 있다고 밝혔다. / 사진=웹예능 '살롱드립' 캡처

배우 이종석이 이보영을 비롯한 드라마 '너의 목소리가 들려' 출연진과 13년째 인연을 이어오고 있다고 밝혔다. 작품 종영 후에도 매년 정기적으로 모임을 갖고 있으며, 막내인 이종석이 식당 예약을 도맡고 있다는 사실이 알려져 눈길을 끌었다.지난 3일 유튜브 채널 'TEO 테오'를 통해 공개된 웹 예능 '살롱드립'에는 배우 이종석이 게스트로 출연했다. 이종석은 오는 4일 공개되는 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'에 관한 이야기를 나눴다. 그는 '너의 목소리가 들려', '피노키오'에 이어 '재혼 황후'에서도 조수원 감독과 호흡을 맞췄다. 이에 MC 장도연은 조 감독과 평소에도 연락을 주고받는 사이인지 물었다.이종석은 "우리는 1년에 한 번씩 아직도 '너목들' 모임을 한다"며 "내일도 모임이 있다"고 답했다. 2013년 방송된 SBS 드라마 '너의 목소리가 들려'는 이종석과 이보영이 주연을 맡은 작품으로, 방영 당시 큰 사랑을 받았다. 종영 이후에도 배우들과 제작진은 꾸준히 만남을 이어오고 있다고 한다.모임을 준비하는 과정도 공개했다. 이종석은 "보영 누나가 한 번씩 '날 잡아라. 식당 예약해라' 하면 블로그를 찾아보고 식당을 예약한다"고 밝혔다. 이어 "동선이랑 주차까지 다 확인한다. 그렇게 예약하고 '식당 잡았습니다' 하면 만난다"며 꼼꼼하게 장소를 선정한다고 설명했다. 장도연이 직접 예약을 담당하는 이유를 묻자 이종석은 "내가 한다. 내가 막내니까"라고 답했다. 오랜 시간이 흘렀음에도 여전히 막내 역할을 맡는 이종석의 모습이 웃음을 자아냈다.모임에는 이종석과 이보영을 비롯해 배우 윤상현, 김광규가 참석한다고 밝혔다. 여기에 조수원 감독과 박혜련 작가까지 함께하며 배우와 제작진이 한자리에 모이는 것으로 전해졌다. 이종석은 "'너목들'처럼 오래가는 모임이 없다. 13년 정도 됐다"며 남다른 애정을 드러냈다. 장도연 역시 작품이 끝난 지 13년이 지났음에도 정기적인 만남을 이어오고 있다는 사실에 놀라움을 표했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr