김지원과 이정은이 역대 최대 규모의 합동 수술에 나선다. / 사진제공=SBS '닥터X : 하얀 마피아의 시대'

김지원과 이정은이 역대 최대 규모의 합동 수술에 나선다.'닥터X : 하얀 마피아의 시대'(이하 '닥터X') 측은 7일 방송을 앞두고 수술 현장을 공개했다. 사진 속에는 계수정(김지원 분)과 장희숙(이정은 분)을 중심으로 대수술이 펼쳐질 것으로 보여 궁금증을 키웠다.계수정과 장희숙은 한 수술방에서 호흡을 맞추고 있다. 장희숙을 바라보는 계수정의 눈빛에서는 자신을 돕기 위해 수술방에 합류한 스승을 향한 존경과 감사함이 묻어있다.또 베테랑 외과의 장희숙은 강한 포스를 뿜었다. 평소 여유롭고 능청스러운 모습은 보이지 않고 환자를 살리겠다는 일념으로 외과의 모습으로 매스를 들었다.아울러 또 다른 사진에선 계수정과 장희숙의 과거에 얽힌 미스터리가 담겨 호기심을 자극한다. 내전 국가의 열악한 수술방에서 수술을 이어가는 계수정과 그의 집도를 바라보는 장희숙이 눈길을 끈다.특히 장희숙이 수술복 차림으로 피투성이가 된 팔에 붕대를 감고 있어 충격을 안긴다. 과거 두 사람에게 무슨 일이 있었던 것인지 몰입을 증폭시켰다.한편 '닥터X'는 실패도, 타협도 모르는 천재적인 수술 실력으로 거대한 부조리를 깨부수는 의사 계수정의 활약을 그린 사이다 메디컬 느와르다. 시청률은 11%대로 시작해 반환점을 도는 시점에 19%까지 올랐지만, 이후부터는 16%와 15%를 웃돌며 하락하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr