요리 서바이벌 2라운드 녹화를 앞둔 안효섭과 홍화연의 은밀한 움직임이 포착됐다. / 사진제공=SLL, ㈜비에이엔터테인먼트, 영화사두중

사진제공=SLL, ㈜비에이엔터테인먼트, 영화사두중

요리 서바이벌 2라운드 녹화를 앞둔 안효섭과 홍화연의 은밀한 움직임이 포착됐다.7일 방송되는 JTBC 토일드라마 '파이널 테이블' 5회에서는 파밀리아 헤드 셰프 강한(안효섭 분)과 사장 최송이(홍화연 분)가 인적 드문 오두막에서 정체를 알 수 없는 물건을 가져온다.앞서 ‘팀 파밀리아’ 강한, 최송이, 최두영(김재화 분), 박건우(이봉준 분)는 1라운드에서 시제의 의미를 독창적으로 해석하며 미션과 어울리는 음식을 완성했다.강한과 최송이는 2라운드 녹화를 하루 앞두고 팀원들 모르게 비밀스럽게 동행한다. 방송을 앞두고 공개된 사진에서는 두 사람이 누군가의 오두막에 발을 들인다. 두 사람이 이곳을 찾은 이유가 무엇일지 관심이 쏠린다.특히 오두막 앞에서 두 사람은 각자 장독대와 검은 비닐을 들고 눈빛을 주고받고 있다. 이들은 2라운드 시제인 ‘초원의 빛’에 담긴 미션을 해결하기 위해 도시에서는 절대 구할 수 없는 비장의 무기를 발견한다. 두 사람은 미소를 지으며 산에서 내려가 무기의 정체에 궁금증이 모인다.한편 안효섭과 홍화연이 소중하게 들고 온 재료들의 정체는 이날 오후 10시 40분에 ‘파이널 테이블’에서 밝혀진다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr