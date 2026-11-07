사진=스윙스 SNS, tvN '놀라운 토요일' 제공

래퍼 스윙스가 마이크 앞에서 공손한 자세를 취하고 있다. / 사진제공=tvN ‘놀라운 토요일’

사진제공=tvN ‘놀라운 토요일’

‘놀라운 토요일’에 배우 김응수, 스윙스, 츄가 출격한다.7일 방송되는 ‘놀라운 토요일’(이하 ‘놀토’)에는 배우 김응수, 스윙스, 츄가 게스트로 출연한다. 세 사람은 레진스낵 숏드라마 '광안-세자의 여자'로 호흡을 맞췄다.김응수는 이날이 ‘놀토’ 첫 방문이다. 그는 최근 영화 '타짜 : 벨제붑의 노래'를 통해 배우로 데뷔한 래퍼 스윙스를 향해 남다른 애정을 고백한다. 스윙스 또한 김응수와 같은 드라마에 출연하게 된 인연을 소개해 훈훈함을 자아낸다.애피타이저 게임 ‘노래 이어 부르기’에서 김응수는 큰 활약을 보인다. 그는 “이게 뭐 어렵다고”라며 자신감을 내비친 뒤, 깜짝 랩 실력까지 뽐냈다. 신조어까지 섭렵하자 “나 여기 고정시켜 주면 안 돼?”라며 의욕을 보이기까지 한다.이어지는 ‘팀전 스피드 받쓰’에서 츄는 가사를 크게 외쳐버리는 결정적 실수를 저지른다. 치열해지는 스피드 싸움 속에서 스윙스가 귀엽게 꺼드럭대는 매력을 뽐내기도 한다.한편 '놀토'는 은 매주 토요일 오후 7시 30분 방송된다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr