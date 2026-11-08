사진제공=MBC '전지적 집착 시점'

사진제공=MBC '전지적 집착 시점'

국내 최초이자 유일한 하이다이버 최병화가 '‘전지적 집착 시점’에서 하이다이빙 세계를 소개한다.8일 오후 방송되는 MBC 새 예능 ‘전지적 집착 시점’(이하 ‘전착시’)에서는 하이다이버 최병화가 출연한다.하이다이빙은 일반적인 다이빙대 높이인 10m를 훌쩍 뛰어넘는 27m 높이에서 수면을 향해 뛰어내리는 익스트림 스포츠다. 아파트 약 10층 높이에 달하는 27m 다이빙대에서 별도의 안전장치 없이 맨몸으로 뛰어내리는 만큼 아찔한 종목이다.최병화는 26세의 나이에 하이다이빙에 입문했다. 당시 그는 일반 다이빙조차 할 줄 몰랐다. 그는 다이빙을 배우기 위해 차에서 먹고 자며 전국의 훈련장을 찾아다녔다고. 이후 국내에 하이다이빙 전문 훈련시설 및 코치가 없어 각종 아르바이트로 훈련비를 마련해 해외에서 훈련을 이어갔다.이러한 집념 끝에 한국인 최초로 하이다이빙 세계선수권 무대에 오르는 쾌거를 이뤘다. 그의 훈련 현장에서 거침없이 몸을 던지면서도 "두려움을 느낀다"고 털어놓는다. 그가 하이다이빙에 모든 것을 걸게 된 사연과 더 높은 곳에 도전하는 이유가 무엇인지 관심이 쏠린다.한편 최병화의 일상은 이날 오후 6시 5분 '전착시'에서 확인할 수 있다. '전착시'는 ‘전지적 참견 시점’의 스핀오프 프로그램이다. 남다른 집착과 열정으로 자신만의 세계를 구축한 인물들의 일상을 관찰한다. 방송인 전현무, 김민경, 김원훈과 셰프 윤남노 등이 MC 함께하며 색다른 재미를 선사할 예정이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr