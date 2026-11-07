사진 = 31기 경수 인스타그램

사진 = 31기 경수 인스타그램

사진 = 31기 경수 인스타그램

사진 = 31기 경수 인스타그램

'나는 솔로' 31기 경수가 연인 순자의 응원을 받으며 자신의 안경 브랜드 팝업스토어를 열었다.31기 경수는 최근 자신의 인스타그램에 "많은 분들의 축하로 팝업을 시작했습니다. 어제 오늘 와주신 분들 진심으로 감사드립니다..! 이번 주말에 성수에 나들이 오신다면 안경:수(秀) 팝업스토어에도 방문해서 편하게 즐겨주세요🙂 그리고! 늦은 시간 밖에 시간이 안 되시는 분들을 위해 토요일, 일요일 이틀은 20시까지 운영합니다. 계획 세우실 때 참고해주세요 📍"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 31기 경수는 자신의 안경 브랜드 '안경:수(秀)' 팝업스토어에서 꽃다발을 바라보며 미소 짓고 있다. 검은색 재킷과 팬츠를 입고 안경을 착용한 모습으로 두 손을 펼쳐 꽃다발에 달린 브랜드 이름표를 보여주고 있다. 햇살이 비치는 공간에서 차분한 옷차림과 부드러운 미소가 어우러져 눈길을 끈다.이어진 사진에서 경수는 붉은 열매 장식이 돋보이는 꽃다발 앞에서 이름표를 들어 올리고 있다. 한 손으로 검은색 끈을 잡고 다른 손으로 이름표를 가리키는 모습이 포착됐다. 뒤편에는 다양한 안경 디자인이 담긴 팝업스토어 포스터가 걸려 있어 새롭게 선보인 브랜드의 분위기를 엿볼 수 있다.또 다른 사진에서 경수는 매장 안 거울 앞에 서서 안경을 고쳐 쓰고 있다. 거울에 비친 정면 모습에서는 양손으로 안경테를 만지며 착용 상태를 살펴보는 모습이 담겼다. 검은색 의상에 안경을 매치한 깔끔한 스타일링이 안경 브랜드를 운영하는 경수의 모습과 자연스럽게 어우러진다.마지막 사진에서 경수는 연인인 31기 순자와 함께 꽃다발을 사이에 두고 환하게 웃고 있다. 순자가 경수를 바라보며 활짝 웃는 가운데, 경수도 고개를 숙여 미소 짓고 있다. 커다란 꽃다발을 함께 잡고 있는 두 사람의 모습에서 다정한 분위기가 전해진다.이를 본 팬들은 "순자님 센스와 미적감각 진짜 최고에요", "안경수 많은 사랑받길 응원해유", "나솔 최고의 커플", "역대급", "멋있고 예뻐요", "대박 나세요" 등의 댓글을 달았다.앞서 경수는 오랜 시간 안경사로 일하며 쌓아온 경험을 바탕으로 자신의 안경 브랜드를 론칭한다고 발표했다. 당시 직접 쓰고 싶은 안경을 만들고 싶다는 생각에서 브랜드를 시작하게 됐다고 밝히며 팝업스토어 준비 소식을 전했다.특히 순자는 SNS를 통해 경수의 팝업스토어 준비 현장을 공개하며 지원사격에 나섰다. 팝업스토어에서는 순자가 직접 만든 수제 음료도 한정 수량으로 선보이는 것으로 알려졌다.한편 31기 경수와 순자는 ENA·SBS Plus '나는 솔로' 31기에서 최종 커플이 된 뒤 실제 연인으로 발전했으며 최근까지 SNS를 통해 함께하는 일상을 공개하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr