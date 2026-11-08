김종민이 의미심장한 미소를 짓고 있다. / 사진제공=KBS2 '1박 2일'

사진제공=KBS2 '1박 2일'

방송인 김종민이 간헐적 천재 면모를 또다시 보여준다.8일 방송되는 KBS2 예능 '1박 2일 시즌4'(이하 '1박 2일')에서는 전남광주통합특별시 여수시로 여행을 떠난 여섯 멤버의 두 번째 이야기가 공개된다.김종민은 멤버들의 저녁 식사를 위해 발명품을 개발한다. 발명왕 에디슨을 떠올리게 하듯 천재적인 아이디어를 낸 김종민의 활약에 '브레인' 포지션의 딘딘은 "오늘은 형이 다 해"라며 엄지를 치켜세운다.반면 제작진은 녹화 도중 "저희의 준비가 미흡했습니다. 죄송합니다"라며 멤버들에게 공식 사과를 해 멤버들이 제작진의 사과를 받아들일지 궁금증을 자아낸다.또 이번 여행에선 베이스캠프 내부에서 물건들의 배치가 자꾸 바뀌는 의문의 현상이 나타난다. 설치된 VCR 화면을 지켜보던 멤버들은 충격적인 사실들을 목격하고, 계속되는 이상 현상에 딘딘은 "건들지 마 제발"이라며 내부에 있는 누군가에게 애원까지 해 궁금증이 쏠린다.한편 '1박 2일'은 이날 오후 6시 10분 방송된다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr