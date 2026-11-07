사진 = 22기 옥순 인스타그램

사진 = 22기 옥순 인스타그램

사진 = 22기 옥순 인스타그램

사진 = 22기 옥순 인스타그램

'나는 솔로' 22기 옥순이 세련된 겨울 패션과 함께 백화점 팝업스토어를 방문한 근황을 공개했다.22기 옥순은 최근 자신의 인스타그램에 "종종 베이직한 기본템 즐겨 구매했던 carriere 더현대 팝업에 초대해주셔서 다녀왔어요"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 22기 옥순은 아이보리색 롱코트에 회색 니트와 롱스커트를 매치한 채 카메라를 바라보고 있다. 목을 감싸는 니트와 길게 떨어지는 코트가 단정한 분위기를 자아내며, 검은색 부츠와 깔끔하게 묶은 머리가 세련된 겨울 스타일을 완성했다. 두 손을 코트 주머니에 넣고 한쪽 발을 앞으로 내디딘 자연스러운 포즈도 눈길을 끈다.이어진 사진에서 22기 옥순은 짙은 네이비색 롱코트를 입고 몸을 살짝 옆으로 돌린 채 카메라를 바라보고 있다. 여유롭게 떨어지는 코트의 실루엣이 고급스러운 분위기를 더하며 한쪽 손을 주머니에 넣은 편안한 자세와 은은한 미소가 청순한 매력을 돋보이게 한다.또 다른 사진에서 22기 옥순은 허리 부분을 끈으로 묶은 짙은 회색 패딩 재킷에 롱스커트를 매치했다. 목까지 올라오는 풍성한 칼라가 얼굴을 감싸며, 정면을 바라보는 또렷한 눈매와 자연스러운 표정이 시선을 사로잡는다. 허리선을 강조한 아우터가 단정하면서도 여성스러운 분위기를 살린다.마지막 사진에서 22기 옥순은 네이비색 롱코트를 허리끈으로 여며 입고 매장 안에 서 있다. 차분한 색상의 코트에 밝은 이너를 더해 깔끔한 스타일링을 선보였으며, 고개를 살짝 돌린 채 미소 짓는 모습에서 우아한 매력이 드러난다. 단정하게 정리한 헤어스타일과 자연스러운 메이크업도 눈길을 끈다.이를 본 팬들은 "이쁘다 이뻐", "너무 이뻐서 잠시 기절", "너무 예뻐", "헉 너무 예뻐요", "옷 어울린다", "늘행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 달았다.한편 22기 옥순이 방문한 곳은 패션 브랜드 캐리에르의 더현대 팝업스토어다. 평소 해당 브랜드의 기본 아이템을 즐겨 구매했다고 밝힌 옥순은 초대를 받아 매장을 찾았으며 사진을 통해 롱코트부터 패딩 재킷까지 다양한 겨울 아우터 스타일링을 선보였다.22기 옥순은 ENA·SBS Plus '나는 솔로' 돌싱 특집에서 인연을 맺은 22기 경수와 지난해 재혼했다. 이후 공무원 생활을 마무리하고 부산으로 거주지를 옮긴 근황을 전했으며 경수와 함께 체코 프라하로 신혼여행을 떠나는 소식을 알리기도 했다.22기 옥순은 현재 인플루언서로 활동하며 패션과 일상, 가족과 함께하는 모습을 SNS와 유튜브 채널 '순수우유'를 통해 공개하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr