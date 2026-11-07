방송인 전현무가 캐나다 도심 한복판에서 맥주를 마시며 엉덩이춤을 선보인다.
오는 8일 방송되는 MBN '디스이즈 현무로드' 8회에서는 전현무, 이준, 이주빈이 캐나다 캘거리에서 '페달펍' 투어를 즐기는 모습이 공개된다.
이날 세 사람은 이준이 직접 예약한 페달펍에 탑승한다. 페달펍은 여러 사람이 함께 페달을 밟아 도심을 이동하면서 음악과 맥주를 즐기는 체험이다.
처음에는 낯선 분위기에 어색해하던 세 사람도 음악이 나오고 맥주가 제공되자 점차 흥을 내기 시작한다. 이준은 도로 위에서 페달펍을 타는 상황에 "우리 때문에 뒤에 차들이 다 밀렸다"며 놀라워한다.
첫 번째 정차 장소인 당구 펍에 도착한 이주빈은 "언제 이렇게 페달펍을 타보겠어?"라며 만족스러워한다. 전현무 역시 평소와 달리 맥주를 연이어 마시며 분위기를 즐긴다. 이후 다시 페달펍에 오른 전현무는 음악에 맞춰 자리에서 일어나 엉덩이춤을 춘다. 이를 본 시민들은 경적을 울리며 호응하고, 현지 경찰들도 환호한다. 반면 이준은 전현무를 보며 "(현무 형) 취했네.."라고 말한다. 이어 방탄소년단(BTS)의 '다이너마이트'가 흘러나오자 세 사람은 다른 탑승객들과 함께 노래를 부른다.
두 번째 정차 장소에서는 현지인들과 술자리 게임도 즐긴다. 한 현지인이 "한국에서 유명한 술자리 게임은 뭐냐?"고 묻자 전현무는 '아이스크림 31' 게임을 알려주며 한국과 캐나다의 대결을 제안한다.
투어를 마친 전현무는 "한국이었으면 못 했을 것 같다"고 소감을 전한다. 이준 역시 "어떻게 (차로) 1차선을 막을 수 있을까 신기했다"고 말한다. 이주빈은 "다 내가 좋아하는 것들이었다. 빨리 적응했다"며 만족감을 드러낸다.
MBN '디스이즈 현무로드'는 오는 8일 오후 10시 30분 방송된다.
김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr
오는 8일 방송되는 MBN '디스이즈 현무로드' 8회에서는 전현무, 이준, 이주빈이 캐나다 캘거리에서 '페달펍' 투어를 즐기는 모습이 공개된다.
이날 세 사람은 이준이 직접 예약한 페달펍에 탑승한다. 페달펍은 여러 사람이 함께 페달을 밟아 도심을 이동하면서 음악과 맥주를 즐기는 체험이다.
처음에는 낯선 분위기에 어색해하던 세 사람도 음악이 나오고 맥주가 제공되자 점차 흥을 내기 시작한다. 이준은 도로 위에서 페달펍을 타는 상황에 "우리 때문에 뒤에 차들이 다 밀렸다"며 놀라워한다.
첫 번째 정차 장소인 당구 펍에 도착한 이주빈은 "언제 이렇게 페달펍을 타보겠어?"라며 만족스러워한다. 전현무 역시 평소와 달리 맥주를 연이어 마시며 분위기를 즐긴다. 이후 다시 페달펍에 오른 전현무는 음악에 맞춰 자리에서 일어나 엉덩이춤을 춘다. 이를 본 시민들은 경적을 울리며 호응하고, 현지 경찰들도 환호한다. 반면 이준은 전현무를 보며 "(현무 형) 취했네.."라고 말한다. 이어 방탄소년단(BTS)의 '다이너마이트'가 흘러나오자 세 사람은 다른 탑승객들과 함께 노래를 부른다.
두 번째 정차 장소에서는 현지인들과 술자리 게임도 즐긴다. 한 현지인이 "한국에서 유명한 술자리 게임은 뭐냐?"고 묻자 전현무는 '아이스크림 31' 게임을 알려주며 한국과 캐나다의 대결을 제안한다.
투어를 마친 전현무는 "한국이었으면 못 했을 것 같다"고 소감을 전한다. 이준 역시 "어떻게 (차로) 1차선을 막을 수 있을까 신기했다"고 말한다. 이주빈은 "다 내가 좋아하는 것들이었다. 빨리 적응했다"며 만족감을 드러낸다.
MBN '디스이즈 현무로드'는 오는 8일 오후 10시 30분 방송된다.
김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr
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