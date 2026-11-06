배우 김혜수가 고(故) 최불암의 장례를 마친 뒤 감사 인사를 전했다. / 사진=텐아시아 DB

배우 김혜수가 고(故) 최불암의 장례를 마친 뒤 감사 인사를 전했다. / 사진=KBS1 '한국인의 밥상'

배우 김혜수가 고(故) 최불암의 장례를 마친 뒤 감사 인사를 전했다. / 사진=KBS1 '한국인의 밥상'

배우 김혜수가 고(故) 최불암의 장례를 마친 뒤 감사 인사를 전했다. 나흘간 빈소를 지키며 사실상 상주 역할을 했던 그는 고인을 떠나보낸 뒤에도 함께 애도한 이들에게 고마운 마음을 남겼다.김혜수는 지난 4일 자신의 SNS에 최불암의 생전 사진과 함께 "최불암 선생님 떠나시는 길. 배웅해 주신 분들, 추모해 주신 모든 분들 진심으로 고맙습니다"라는 글을 게재했다.김혜수는 지난달 30일부터 이달 2일까지 나흘간 서울 송파구 서울아산병원 장례식장에 마련된 고인의 빈소를 지켰다. 조문객들이 벗어놓은 신발을 직접 정리하고 찾아온 이들에게 허리 숙여 인사하는 등 유족과 함께 장례를 챙겼다.특히 고인의 아내인 배우 김민자의 곁을 지켰다. 김민자가 이동할 때마다 부축하고 목도리를 둘러주는가 하면, 장례 미사 도중 눈물을 흘리는 그를 끌어안으며 위로했다. 지난 2일 발인과 서울 여의도성당에서 열린 장례 미사에도 참석해 고인의 마지막 길을 배웅했다.김혜수와 최불암 부부의 인연은 1987년 KBS 드라마 '사모곡'에서 시작됐다. 당시 고등학교 1학년이었던 김혜수는 김민자와 모녀로 호흡을 맞췄다. 작품을 계기로 가까워진 이들은 이후 약 40년 동안 가족처럼 지냈다.김혜수는 2021년 KBS1 '한국인의 밥상' 10주년 특집에 출연해 두 사람을 부모 같은 존재라고 소개했다. 당시 그는 "나도 대가족에서 잘 자랐지만, 마음의 빈 구석이 크게 생겼을 때 정말 따뜻하게 자식처럼 품어주신 분들"이라며 "최불암, 김민자 두 분은 내게 엄마, 아빠 같다"고 밝혔다.최불암이 보내준 문자메시지를 오랫동안 간직해 왔다는 사실도 공개했다. 당시 방송에서 김혜수는 뉴욕 촬영을 앞두고 고인에게 받았던 문자를 소개했다. 최불암은 "가을은 그리움의 계절, 포도가 익는 계절. 비행기 안은 꿈의 계절이 되어야 해. 그럼 다녀와, 혜수가 꾼 꿈 얘기 듣자고"라는 글을 보냈다.김혜수는 "선생님 문자는 한 편의 시"라며 "굉장히 장문의 글을 써서 보내주시는데 제가 그동안 다 모아놨다"고 말했다. 고인이 보낸 글을 여러 번 다시 읽을 만큼 각별하게 여겼다고도 했다.최불암은 지난달 29일 서울 강서구의 한 병원에서 치료받던 중 별세했다. 향년 87세. 지난 2일 발인과 장례 미사가 엄수됐으며, 장지는 경기 파주시 동화경모공원이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr