이지혜가 김밥 축제의 인파에 당황했다. / 사진='밉지않은 관종언니' 유튜브 캡처

이지혜가 김밥 축제의 인파에 당황했다. / 사진='밉지않은 관종언니' 유튜브 캡처

가수 이지혜가 김천 김밥 축제에 방문한 가운데 엄청난 인파에 당황했다.지난 5일 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'에는 '이지혜 3일만에 39만명 모인 화제의 김천 김밥 축제 냉정한 리뷰'라는 제목의 영상이 게재됐다. 이지혜는 남편 문재완과 함께 가을맞이 나들이 겸 김천 김밥 축제 현장을 찾았다.김천역에 도착해 셔틀버스를 타고 축제장에 도착한 이지혜는 현장을 가득 메운 엄청난 인파에 놀라워했다. 발 디딜 틈 없이 빼곡하게 들어찬 사람들의 행렬을 바라보던 이지혜는 "거의 GD 콘서트 수준"이라며 혀를 내둘렀다.이지혜는 QR코드를 스캔해 모바일 앱을 통한 주문을 시도했다. 하지만 대기 번호가 세 자릿수로 늘어나자 메뉴를 살피지 않고 일단 주문하는 모습을 보였다. 심지어 수많은 방문객으로 인해 트래픽이 과부하 되면서 모바일 접속 및 결제 시스템이 먹통 되는 사태가 발생했다. 이지혜는 결국 "들어가지질 않아. 김천 어떻게 된 거냐"라며 답답함을 토로했다.이지혜는 모바일 주문 대신 현장 키오스크로 발길을 옮겨 김밥 주문에 나섰다. 그는 "집에서 그냥 여러 가지 시켜 먹을 걸 그랬나 보다"라며 후회하는 모습으로 웃음을 자아냈다. 그러자 뒤에 있던 시민이 "동참하는 데 뜻이 있는 거다"라고 말했다. 이지혜는 "기다림에 지쳤다"면서도 "따끔하게 혼내달라"고 답했다.결국 이지혜는 키오스크로 김밥 주문에 성공했다. 그는 "품절이 절반 이상 뜬다"며 "아예 없는 게 아니라 김밥 마는 시간 때문에 300명 이상 대기면 품절을 했다가 조금 팔리고 나면 연장하는 것 같다. 타이밍이 중요하다"고 꿀팁을 전수했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr