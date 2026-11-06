서인영이 뷰티로 돈을 벌고 싶다고 밝힌다./사진제공=E채널

서인영이 뷰티로 돈을 벌고 싶다고 밝힌다./사진제공=E채널

과거 벌었던 100억을 탕진했다고 밝힌 서인영이 새로운 도전 욕심을 보인다.지난 5일 방송된 티캐스트 E채널 예능 ‘서인영의 유행꼰대’ 6회에는 가수 겸 방송인 그리(김동현)가 일일 수강생으로 출연했다.이날 ‘돈’을 주제로 이야기가 펼쳐진 가운데 그리는 군 복무 기간 동안 적금으로 약 2000만 원을 모아 자동차를 구입했다고 밝혔다. 미미미누가 최근 SNS상에 공개된 그리와 여자친구와의 제주도 여행 사진에 대해 묻자 그리는 "만난 지 좀 됐다. 군대도 기다려줬다"며 사랑꾼 면모를 뽐냈다. 이어 "다음에 결혼 편에 불러달라"며 "결혼을 준비하고 있다"고 언급하기도 했다.그리는 아버지 김구라의 투자 조언에 대해서도 거침없이 털어놨다. 그는 “부동산이나 주식 종목도 많이 추천해 주신다”며 적중률을 묻는 질문에 “워낙 왕성하게 활동하다 보니 돌팔이도 만나는 것 같다. 정보의 질이 너무 차이 난다. 주워 온 자식인가 싶었다”고 말했다.그리는 주식 투자로 최대 300%의 수익률을 기록한 경험을 공개했다. 그는 “120만 원을 호가하는 주식을 6만 원에 샀다. 그런데 아버지를 믿고 12만 원에 팔았다”며 아쉬움을 표했다. 미미미누 역시 보유 주식 대부분이 수익을 내고 있다며 자신감을 보였다. 반면 서인영은 “코인, 주식 이런 거 한 번도 안 해 봤다. 다른 점도 모른다”고 밝혔다.현재 통잔 잔고가 4만원이라고 밝힌 서인영은 "100억 벌 때 샀어야 한다”며 과거에 사두지 못해 아쉬운 물건으로 순금과 반포주공1단지 아파트, 일본 위스키 등을 꼽으며 시간이 흐르면서 크게 오른 가치에 주목했다.외국인 관광객들 사이에서 인기를 끌며 출시 1년 반 만에 178만 개가 판매된 국내 뷰티 스토어의 3000원짜리 리유저블백 사례사 소개되자 서인영은 “뷰티로 내가 좋아하는 것을 하면서 돈을 벌고 싶다”며 새로운 도전에 대한 의욕을 보였다.서인영은 “이렇게 돈 벌기가 힘든가 싶다. 돈 버는 건 쉽지 않았다고 생각한다”고 말했다. 그리 역시 “저도 이렇게 시원한 곳에서 일할 수 있는 것에 감사함을 느낀다”며 “열심히 일을 해야겠다. 돈을 꼬박꼬박 모아두고 착실하게 살아야겠다고 많이 느끼고 간다”고 덧붙였다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr