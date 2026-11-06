사진제공=하이지음스튜디오

사진제공=하이지음스튜디오

배우 서예화가 새로운 프로필 사진을 공개했다.소속사 하이지음스튜디오는 지난 5일 공식 홈페이지를 통해 서예화의 새 프로필 사진과 인터뷰를 공개했다.공개된 사진에서 서예화는 흰색 티셔츠에 청바지를 입고 자연스러운 분위기를 연출했다. 화려한 장신구 없이 단정한 차림을 완성했으며, 부드러운 미소와 편안한 표정으로 친근한 매력을 더했다.또 다른 사진에서는 검은색 오프숄더 의상을 선택했다. 어깨선을 강조한 디자인에 차분한 표정과 또렷한 눈빛이 어우러지면서 앞선 사진과는 다른 분위기를 자아냈다.함께 공개된 인터뷰에서는 배우로서의 목표도 밝혔다. 서예화는 "동료들 사이에선 항상 '같이 작업하는 배우'로 남고 싶고, 스스로는 내가 맡은 배역 앞에서도 부끄럽지 않은 '무구한 배우'가 되고 싶다"고 말했다.한편 서예화는 그동안 드라마 '무법 변호사', '인간수업', '편의점 샛별이', '남남' 등 여러 작품에 출연했다. 특히 tvN '빈센조'에서는 전당포 주인 장연진 역을 맡아 유쾌한 연기를 선보였으며, MBC '모텔 캘리포니아'에서는 박에스더 역으로 출연해 따뜻하면서도 당당한 인물을 표현했다.영화 '귤레귤레'에서는 데뷔 후 처음으로 스크린 주연을 맡았다. 최근에는 연극 '나와 할아버지'에 출연하며 활동을 이어가고 있다. 극 중 할아버지와 티격태격하는 할머니 역을 맡아 관객들과 만나고 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr