‘2023년 파경’ 박지윤, 뉴욕 또 갔나 했는데…알고보니 압구정

방송인 박지윤이 압구정에서 여유로운 일상을 즐겼다.박지윤은 최근 자신의 SNS를 통해 서울 압구정에서 촬영한 사진을 공개하며 근황을 전했다.공개된 사진 속 박지윤은 화려한 크리스마스 장식이 가득한 거리에서 환한 미소를 짓고 있다. 대형 트리와 반짝이는 조명을 배경으로 포즈를 취한 그는 연말 분위기를 한껏 만끽하는 모습이다.특히 박지윤은 검은색 재킷에 와이드 팬츠를 매치한 올블랙 패션으로 눈길을 끌었다. 여기에 회색 머플러와 명품 스타일의 검은색 토트백을 더해 세련되면서도 고급스러운 분위기를 완성했다.화려하게 꾸미기보다는 편안하면서도 단정한 스타일링을 선택한 박지윤은 특유의 우아한 매력을 뽐냈다. 크리스마스 조명 아래에서 환하게 웃는 모습에서는 여유로움이 느껴진다.특히 압구정의 화려한 야경과 박지윤의 차분한 블랙 패션이 대비를 이루며 한층 세련된 분위기를 자아냈다.한편 박지윤은 2009년 KBS 아나운서 출신 최동석과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 뒀으나, 2023년 파경 소식을 전했다. 이후 방송과 SNS 활동을 이어가며 대중과 소통하고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr