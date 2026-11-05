요리 연구가 이혜정이 과거 절연한 아들을 언급했다. / 사진=유튜브 채널 '빅마마 이혜정' 영상 캡처

이혜정이 아들과의 관계가 회복되기를 바라는 마음을 전했다. / 사진=유튜브 채널 '빅마마 이혜정' 영상 캡처

요리연구가 이혜정이 2년 전부터 연락을 끊고 지내는 아들을 언급하며 눈물을 보였다.4일 유튜브 채널 '빅마마 이혜정'에는 '유희관X장효윤 조합에 눈물바다 된 술자리! 빅마마에게 대체 무슨 일이'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 방송인 장효윤, 전 야구선수 유희관이 출연해 이혜정과 식사하며 다양한 이야기를 나눴다.가족에 대한 이야기를 나누던 중 이혜정은 나이가 들수록 과거를 돌아보게 된다고 말했다. 그는 "지금 생각하면 '그때 내가 이렇게 했으면 남편과도 자식과도 갈등이 없었을 텐데' 그런 생각을 하게 된다"며 가족과의 관계에서 아쉬움이 남는다고 털어놨다.이를 듣던 장효윤은 친어머니처럼 생각하는 이혜정에게 훗날 가장 후회할 것 같은 순간이 무엇인지 물었다. 잠시 생각에 잠긴 이혜정은 "나는 아들하고의 일이 너무 큰 갈등"이라고 답하며 눈물을 닦았다.아들의 과거 모습을 떠올리기도 했다. 이혜정은 "우리 아들도 희관 씨처럼 명랑하다"면서도 "그런데 장가를 가고 나서는 변했다"고 말했다. 그러면서 "언젠간 화해할 날이 있겠지"라며 관계가 회복되기를 바라는 마음을 전했다.앞서 이혜정은 지난해 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미'에서 아들과 사업 문제로 갈등을 겪은 뒤 연락을 끊었다고 밝힌 바 있다. 당시 그는 절연한 지 "벌써 1년이 됐을 거다"고 밝혔다.한편 이혜정은 1979년 의사 남편과 결혼했다. 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr