5일 오전 서울 용산구 몬드리안 서울 이태원에서 넷플릭스 '데블스 플랜: 데드 어게인' 제작발표회가 열린 가운데 현장에는 연출을 맡은 정종연, 최윤희 PD와 장동민, 홍진호, 하석진, 오현민, 정현규, 넉살, 서출구, 신동, 존박, 재재, 스텔라장, 유리사, 김동재, 이도, 정원영, 현경렬이 참석했다. / 사진제공=넷플릭스

5일 오전 서울 용산구 몬드리안 서울 이태원에서 넷플릭스 '데블스 플랜: 데드 어게인' 제작발표회가 열린 가운데 현장에는 연출을 맡은 정종연, 최윤희 PD와 장동민, 홍진호, 하석진, 오현민, 정현규, 넉살, 서출구, 신동, 존박, 재재, 스텔라장, 유리사, 김동재, 이도, 정원영, 현경렬이 참석했다. / 사진제공=넷플릭스

방송인 장동민이 서바이벌 프로그램 은퇴설에 대해 언급했다.5일 오전 서울 용산구 몬드리안 서울 이태원에서 넷플릭스 '데블스 플랜: 데드 어게인' 제작발표회가 열린 가운데 현장에는 연출을 맡은 정종연, 최윤희 PD와 장동민, 홍진호, 하석진, 오현민, 정현규, 넉살, 서출구, 신동, 존박, 재재, 스텔라장, 유리사, 김동재, 이도, 정원영, 현경렬이 참석했다.'데블스 플랜: 데드 어게인'은 두뇌 서바이벌을 제패한 레전드들과 신흥 강자 플레이어들까지, 더 커진 판과 예측불가 변수 속 단 1명의 우승자를 가리는 예능이다.장동민은 서바이벌 프로그램에서 다섯 차례 연속 우승을 차지하고도 다시 도전한 이유에 대해 "도전을 멈추는 순간 이 삶이 다한 게 아닌가 하는 생각이다. 자리가 있다면 도전을 해야 되지 않겠나"라고 말했다. 이어 홍진호를 언급하며 "자꾸 홍진호가 헛소문을 퍼뜨린다. '장동민 형 은퇴했는데 왜 나오냐'고 하더라"며 "제가 살아있는 한 서바이벌의 은퇴는 없다. 도전장을 내미는 자는 언제든지 받아들이겠다"고 강조했다.장동민은 "이번에도 고민이 많이 있었지만 정종연 PD님과 얘기를 많이 하고 도전해야겠다는 생각이 들었다. 차려진 잔치가 크게 벌어졌는데 이런 잔치에서 시원하게 놀아봐야겠다는 생각에 도전하게 됐다"고 설명했다.정종연 PD는 장동민을 다시 섭외한 이유에 대해 "장동민이 출연하게 되면 모든 스포트라이트가 장동민에게 가게 된다. 워낙 압도적인 플레이어고 NBA로 따지면 마이클 조던급"이라고 평가했다. 이어 "그럼에도 불구하고 시청자들이 가장 기대하는 출연자가 아닐까 싶었다. 장동민만이 할 수 있는 가장 화려한 플레이가 있다"며 "장동민이라는 플레이어가 최대한 뛰어놀 수 있는 장만 마련하면 되지 않을까 생각했다"고 밝혔다.오현민의 섭외에 대해서도 언급했다. 정 PD는 "오현민과 섭외 인터뷰를 할 때 '오장 연합을 만들어보겠다'는 이야기를 했다"며 "오현민이 오랜만에 서바이벌에 출연하는 만큼 귀한 마음으로 모셨다"고 전했다.장동민은 오현민과의 연합을 향한 기대에 대해 "많은 분들이 장오연합에 관심을 가져주시는데 기대에 충분히 부응했다고 생각한다"고 자신했다.'데블스 플랜: 데드 어게인'은 오는 11월 10일 넷플릭스에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr