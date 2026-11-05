송혜교가 남사친과 친근한 분위기를 뽐냈다. / 사진=송혜교 SNS

배우 송혜교가 홍콩에서 남사친(남자 사람 친구)인 헤어 스타일리스트와 나란히 앉아 식사를 즐겼다.송혜교는 지난 4일 자신의 SNS에 "이것도요~"라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 송혜교는 홍콩의 한 식당에서 남성 헤어 스타일리스트와 다정하게 포즈를 취하고 있다. 두 사람은 식탁에 친근한 분위기로 카메라를 바라보며 자연스러운 분위기를 연출했다.송혜교는 회색 니트에 웨이브 머리를 늘어뜨린 편안한 차림이다. 한쪽 팔을 들어 턱을 괴고 카메라를 응시하는가 하면, 다른 사진에서는 눈을 감은 채 손가락으로 브이(V) 자를 그리며 장난기 넘치는 모습을 보였다.공식 석상에서 벗어나 지인과 함께 식사하고 장난스러운 사진을 남기는 송혜교의 일상은 색다른 매력을 전한다. 수수한 차림에서도 또렷한 이목구비와 청순한 미모가 돋보인다.송혜교는 지난 10월 신생 매니지먼트사 STAND(스탠드)와 전속계약을 체결했다. 약 14년간 몸담았던 UAA를 떠나 새로운 출발을 알렸다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr